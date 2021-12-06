EPEN: Corte programado de luz

Será mañana martes 7 de diciembre de 09:00 A 12:30 hs. Los sectores que se verán afectados son los siguientes: calle Rivadavia del 300 al 500 , Rodhe del 300 al 500, Calderón del 350 al 600 y Fosbery del 400 al 500 en su totalidad.
EL ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN INFORMA A LOS VECINOS DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES, QUE, MAÑANA MARTES 07 DE DICIEMBRE DE 09:00 A 12:30 HS., SE EFECTUARÁ UN CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA DENOMINADA “SAN MARTIN” CON EL OBJETIVO REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN RED DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN, AFECTANDO A LAS ZONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.
SECTORES: CALLES RIVADAVIA DEL 300 AL 500, RODHE DEL 300 AL 500, CALDERON DEL 350 AL 600 Y FOSBERY DEL 400 AL 500 EN SU TOTALIDAD.