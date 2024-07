Es Ley el presentismo para diputados neuquinos

Los descuentos que se obtengan se destinarán al programa de becas “Gregorio Àlvarez”.

La Cámara de Diputados sancionó por unanimidad un régimen de descuentos en las dietas de legisladores y legisladoras que no puedan justificar su inasistencia tanto a sesiones de Cámara como a las comisiones de trabajo permanentes que funcionan en la Legislatura provincial. Así lo resolvió hoy el cuerpo al aprobar con 25 votos a favor la resolución 1208 durante la 5° sesión especial, reunión que fue presidida por la vicegobernadora Gloria Ruiz.

A favor de la iniciativa se expresaron los bloques DC-Comunidad, MPN, Avanzar, Juntos por el Cambio-UCR, Neuquén Federal, Juntos, Unión por la Patria, Hacemos Neuquén, Arriba Neuquén, PRO-NCN, FIT-U y PTS-FIT-U.

La normativa fija una quita del 5% en caso de no concurrir a una reunión de comisión y del 10% por faltar sin justificación a una sesión. Los descuentos se realizarán en forma mensual y los montos obtenidos se destinarán al plan de Becas Redistribuir Oportunidades, conocido como Gregorio Álvarez. Según indicó el legislador Claudio Dominguez (MPN) al explicar el proyecto, los reemplazos durante una reunión de comisión también significará para el legislador faltante la aplicación del descuento.

De igual modo, la resolución prevé un régimen especial para los legisladores que pertenecen a bloques unipersonales conformados desde el inicio de la conformación original de la Cámara, situación que los obliga a formar parte de todas las comisiones que funcionan de manera permanente. En estos casos, la resolución establece que deben asistir como mínimo a 20 reuniones mensuales para que no se apliquen descuentos sobre su dieta.

Durante la sesión, el cuerpo incorporó en la normativa la posibilidad de que cualquier legislador pueda renunciar parcial o totalmente a su dieta o a cualquier percepción de fondos por gastos de representación o gastos de bloque.

Al oficiar de miembro informante, Domínguez dijo que la resolución hace efectiva una metodología que se aplica en cualquier ámbito laboral, tanto público como privado, mediante la cual “día que no se trabaja, día que no se cobra”. Recordó que la resolución contempla los parámetros de descuento que propusieron un grupo de docentes a través de una iniciativa de ley. También indicó que a dicha propuesta se le modificó el destino de los fondos retenidos, los cuales se utilizarán para financiar el plan de becas estudiantiles que lleva adelante la provincia.

A su turno, Francisco Lepore (Avanzar) destacó que el acompañamiento de la mayoría de los bloques parlamentarios a la iniciativa y la oportunidad de sancionar por unanimidad una normativa que pone en debate los privilegios a los que accede “la política”. También consideró que ejercer el cargo de legislador debe ser considerado “un honor y no un privilegio”. De igual modo, alentó a la ciudadanía a seguir presentando proyectos como el presentado por los docentes de la escuela 140 al señalar que contribuyen a generar agenda legislativa y enriquecen el debate público.

Por su parte, la diputada Zulma Reina (DC-Comunidad) comparó el trabajo que realizan algunos diputados en detrimento de la falta de compromiso de aquellos legisladores que deciden no concurrir. “No da lo mismo venir que no venir, todos los aportes son necesarios para generar la mejor legislación posible”, apuntó la legisladora.

En tanto, Gabriel Álamo (MPN) ponderó el trabajo legislativo que el cuerpo de diputados realiza en la Legislatura y también por fuera de la actividad parlamentaria, donde muchos diputados, sobre todo del interior, continúan realizando un trabajo político de “cara a la gente”.

A la vez, César Gass (JxC-UCR) reconoció que se trata de una normativa que se debería haber aprobado con antelación. “Llegamos tarde, yo llegué tarde, estuve en la anterior gestión parlamentaria y no tratamos una iniciativa similar. La ex diputada Soledad Salaburu también llegó tarde”, advirtió Gass al recordar que la ex legisladora y firmante de la iniciativa elevada por los docentes de las escuela 140, no presentó un proyecto en iguales términos cuando ejerció su representación parlamentaria.



Por su parte, Gabriela Suppicich (FIT-U) acompañó el proyecto, no obstante calificó a la aprobación de la como “una maniobra” que pretende poner en un plano de igualdad a cualquier trabajador con el rol que debe ejercer un legislador, sobre todo en lo que respecta al régimen de faltas injustificadas.

“Quieren poner en un plano de equivalencia cosas que no lo son. Los docentes son trabajadores que trabajan ocho horas en aulas superpobladas con sueldos de 600 mil pesos. Los legisladores trabajan en comisiones de martes a jueves y las sesiones son cada 15 días”, comparó la legisladora.

Durante el debate, Suppicich pidió equiparar la dieta de los legisladores al equivalente de 6 salarios mínimos, vitales y móviles, que en la actualidad alcanzaría la suma de 1,2 millones de pesos. La propuesta no fue tomada en consideración.

De igual modo, desde el bloque PTS-FIT-U, Andres Blanco, señaló que la norma en detrimento de las dietas de los legisladores que falten sin justificación sirve para preparar las condiciones para cuando culmine el receso y comience el conflicto por la ley de presentismo docente.

La votación tuvo 25 votos, faltaron 10 legisladores. El proyecto fue presentado por 23, que son los que votaron y después se le sumaron los dos votos de la izquierda

Ausentes por el MPN: Ramón Fernández, Daniela Rucci, Gerardo Gutiérrez, Juan Sepúlveda y Paola Cabezas

Ausentes por Comunidad: Angela Barahona

Pro: Mercedes Tulián y Verónica Litcher

Hacemos Neuquén: Alberto Bruno

Cumplir: Brenda Buchiniz

Comparte esto: Facebook

X