Es necesario “pagar para que otro vecino pueda tener su vivienda”

El gobernador Rolando Figueroa se refirió a la situación de unas 50 mil viviendas que entregó el Estado provincial «hay 40 mil personas que viven en una casa pagada por todos los neuquinos, que no ha pagado un centavo” expresó.

El Programa de Sostenibilidad Habitacional, creado en 2024 por Ley 3.467, tiene como una de sus finalidades principales promover la solidaridad entre los contribuyentes para que aquellas personas que fueron beneficiarias de una vivienda construida por el Estado y que no hayan cumplido con sus pagos, puedan comenzar a hacerlo.

El gobernador Rolando Figueroa, sostuvo que es una necesidad para el Estado cobrar esas viviendas, para poder reinvertir. “Cómo vamos a poder seguir haciendo casas, si a quien le hemos otorgado una vivienda no es capaz de pagar para que otro vecino pueda tener el beneficio de la vivienda”, remarcó.

“Esta provincia tiene 60 mil viviendas construidas con fondos de todos los neuquinos, en donde sólo 10 mil han sido pagadas. Otras 10 mil han sido pagadas parcialmente, a un valor irrisorio, y hay 40 mil personas que viven en una casa pagada por todos los neuquinos, que no ha pagado un centavo”, dijo sobre una situación que acumula años y hasta décadas.

Por esto, es necesario que “quien recibe un beneficio del Estado para incrementar su patrimonio personal, en las cuotas que pueda, pero lo tiene que pagar”, destacó el mandatario.

Programa de Sostenibilidad Habitacional

Una de las principales herramientas del programa creado por Ley 3.467 es la Oficina Virtual https://oficinavirtual.viviendaneuquen.gov.ar/web/, a través de la cual las personas que adeuden parcial o totalmente el pago de sus viviendas, podrán realizar el trámite online para comenzar a regularizar su situación.

“La oficina virtual está funcionando a pleno”, explicó Pablo Dietrich, titular de ADUS-IPVU (Agencia de Desarrollo Urbano Sostenible-Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo), y agregó que “si hoy ingresan a la página virtual, pueden con su DNI y con su correo electrónico registrarse y a partir de ahí hacer las consultas y ver su estado de cuenta”.

“La cuestión solidaria que estamos buscando no es recaudatoria”, sino que tiene como finalidad “poder dar más soluciones habitacionales”. En este sentido, Dietrich indicó que “hoy, si no tenemos fondos desde la provincia, no podemos seguir avanzando con más viviendas”.

En este punto aclaró que “aquel que está al día, históricamente al día”, no tendrá modificaciones sobre los valores que está pagando, “vamos a seguir cobrándoles las cuotas que ellos venían pagando”.

Por otra parte, la importancia del registro en la Oficina Virtual y la regularización de las deudas radica en que la Ley prevé la creación del Registro de Beneficiarios Habitacionales Morosos, al que podrán acceder los municipios para solicitar el Libre Deuda Habitacional, ante la solicitud de trámites por parte de los ciudadanos.

