EducaciónRegionales

Escuelas neuquinas: el paro dispuesto para el jueves es injustificado

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Lo aclaró la cartera educativa; el día de la “jornada unificada” – el 13 de agosto- ya fue descontado, la jornada institucional se cumple en las escuelas donde se tiene carga horaria.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) informó que no existe ninguna medida de fuerza comunicada oportunamente ante el Ministerio de Trabajo para este jueves 21 de agosto.

Ante esto detalla que cualquier inasistencia, tanto por parte de docentes o de auxiliares de servicio, deberá ser justificada en el marco de la normativa vigente en el sistema educativo provincial.

En el mismo sentido, al ser consultada por medios locales, la ministra de Educación Soledad Martínez detalló que “la inasistencia de ese día es injustificada al no estar avalada por la conducción de toda la provincia; en términos técnicos no es legal”. 

Aclaró que quienes concurrieron el pasado miércoles 13 a la denominada “jornada unificada” en la que se terminó resolviendo esa medida, ya tienen cargados los descuentos “dado que la jornada (institucional, establecida para ese mismo día por el calendario escolar situado) se cumple en las escuelas donde se tiene la carga horaria, no en cualquier lado”.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Neuquén suma 107 residentes y retiene al 95% de egresados
Artículo siguiente
Neuquén potencia su oferta turística con nueva normativa  

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Beneficios históricos para Neuquén en la nueva concesión de las represas

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El gobernador Rolando Figueroa destacó los logros obtenidos en...

Neuquén potencia su oferta turística con nueva normativa  

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El ministro Gustavo Fernández Capiet destacó las leyes sancionadas...

Neuquén suma 107 residentes y retiene al 95% de egresados

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La Provincia implementó una exitosa estrategia para contar con...

Celebraciones por el natalicio de Ceferino Namuncurá

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Las actividades por el nacimiento del beato patagónico se...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina