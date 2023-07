Esquiador encontrado: ¿Deberá pagar por el operativo?

>> Actualidad

«El snowboarder, había traspasado la cartelería de Cerro Chapelco que indica el fin del perímetro de la zona de pistas y que dice ‘FUERA DE PISTA, esquiar después de esta señal es tu responsabilidad. El rescate será arancelado’. Y arribó a una zona boscosa donde se desorientó, aún más al caer la noche», puntualizaron en el escrito.

«El Servicio de Pistas hace hincapié en la importancia de respetar la cartelería que indica el perímetro y fin del área de pistas balizadas. Recuerda, además, que todos los rescates fuera de pistas siempre conllevan una complejidad mayor, requiriendo más recursos y tiempo en situaciones donde la vida de las personas pueden estar en riesgo», se enfatiza en la misiva.

«La búsqueda y rescate, encabezados por el equipo de Patrulla de Cerro Chapelco concluyó a las 02:00 am del día de hoy, y contó con el apoyo invalorable del equipo CAX (Comisión de Auxilio de San Martín de los Andes) , de ICE (Incendios, Comunicaciones y Emergencias del Parque Nacional Lanín) y del Centro Médico Chapelco. Involucró también el trabajo comprometido del personal de medios de elevación, cañoneros que dieron apoyo con las motos de nieve, máquinas pisa pistas, vehículos 4×4 y operador de drone térmico. Nieves del Chapelco S.A. desea agradecer el trabajo de todos los equipos involucrados en este rescate, así como valorar el compromiso con que los rescatistas trabajan en condiciones climáticas y geográficas muy desfavorables, muchas veces arriesgando su propia integridad», resaltaron en el escrito ponderando el operativo que movilizó a más de 50 personas.

Por su parte desde el CAX, expresaron en Facebook: «Cerca de las 21:30 ya estaba el primer grupo de la Comisión de Auxilio en la base del centro de ski, a disposición. Trabajamos rastrillando todos los posibles lugares, con esquíes y caminando. Alrededor de las 00:15, del día martes, fue encontrado en cercanías al barrio privado Las pendientes, evacuado hacia el centro médico ubicado en la base del centro de ski, donde lo esperaban para su evaluación, se constata su buen estado general de salud».

Trascendió que el hombre se habría golpeado la cabeza tras una caída mientras practicaba snowboard, antes de desorientarse en el cerro.

Recomendaciones

Luego de comentar que no es la primera vez que el ICE Lanín interviene en el centro de esquí (que no está bajo su jurisdicción) para sumarse a un operativo de búsqueda, Toledo señaló que no son frecuentes estas situaciones. «Por una cuestión de conocimiento del terreno, nosotros buscamos en las periferias del cerro. Cuando existe un riesgo en la vida y hay un alerta de bajas temperaturas, como ayer, intervenimos y no se escatiman recursos», subrayó.

Por último, el brigadista aconsejó a quienes practiquen esquí o snowboard, que lo hagan a su nivel. «Cuando hagan fuera de pista, tiene que avisar a la patrulla para que sepan, por lo menos, el itinerario y el punto de encuentro. Deben contar con comunicación, no solo el teléfono, sino también handy y todo el equipo obligatorio: pala, arva, sonda y casco. Y siempre está bueno ir con un compañero y hacer test de avalancha en lugares fuera de pista», concluyó.

El centro de esquí Chapelco tuvo un cierre de jornada atípico en el arranque de la semana. Este lunes, alrededor de las 18:40, patrullas del complejo invernal, policía, integrantes de la Comisión de Auxilio (CAX) y de Incendios, Comunicación y Emergencias del Parque Nacional Lanín (ICE) desplegaron un importante operativo de búsqueda luego de que un grupo de esquiadores denunciaran el extravío de uno de sus amigos.

El hombre, de 42 años y oriundo de Buenos Aires, practicaba snowboard y no llegó al punto de encuentro pactado, ni respondía las llamadas a su teléfono celular, en el horario que el centro comenzaba a finalizar algunas de sus actividades.

El equipo de patrulla realizó un «barrido» de todas las pistas y al no obtener resultados positivos, activó un protocolo de búsqueda en los sectores fuera de pista (La Pala, Camino Maderero/Malines, Mocho, y detrás del Filo). Además, se envió una alarma en el Comando unificado y pedir refuerzos al ICE Lanín, que aportó cinco brigadistas a partir de las 19.