Estancia Chapelco en Expo Real Estate 2025

El pasado miércoles, en el marco del congreso inmobiliario más convocante del país, Estancia Chapelco S.A. y el Club Atlético River Plate, representados por sus máximas autoridades, participaron en un workshop abierto al público para compartir su experiencia sobre alianzas estratégicas entre instituciones deportivas de primer nivel y desarrollos inmobiliarios: cómo convergen y su proyección a futuro.

Los expositores fueron Jorge Brito, presidente de River Plate, y Jorge Andino Taylor, presidente de Estancia Chapelco S.A., desarrolladora de Chapelco Golf & Resort. La moderación del Prof. Mario Gómez permitió un intercambio dinámico, con respuestas claras a la gran cantidad de asistentes interesados en el tema.

El deporte como motor de inversión que supera la idea de un simple amenitie y trasciende el modelo tradicional de country club, para convertirse en impulsor de nuevas comunidades por afinidad. Alto rendimiento, formación académica, competencias y nuevos estilos de vida ya adoptados en otros países, su propuesta e impacto en el entorno donde se desarrollan

Jorge Andino Taylor es la tercera generación de una familia de trabajadores rurales de Ohio que se radicó en la Patagonia. Dedicados a la producción ovina, en 1918 se radican en lo que se conoce como Estancia Chapelco. Allí nació y reside Jorge, cuyo espíritu emprendedor lo llevó a crear empresas de transporte, madereras y, posteriormente, enfocarse en el sector inmobiliario.

Desarrolló Chapelco Golf & Resort y Los Canales de Plottier. Formó con Russell Curtis (Shaper de Nicklaus) la compañía constructora de campos de golf, OGC S.A. y construyeron la cancha de Plottier y la de Pilará.

Jorge Brito, presidente del Club Atlético River Plate, es uno de los empresarios más destacados del país, con participación en directorios de empresas de los sectores financiero, agropecuario y de energías renovables, además de su rol como dirigente deportivo.

Bajo su gestión, “el Más Monumental” se convirtió en el estadio más grande de Sudamérica. También impulsó el crecimiento institucional en lo deportivo, la educación —con el nuevo edificio del “Colegio River”—, el nuevo predio de Cantilo de 7 hectáreas, y proyectos sociales innovadores como el palco sensorial inclusivo.

De los countries con amenities a los colivings; de los espacios compartidos a la construcción de comunidad; de los deportes como servicios a las alianzas con instituciones de marca y su impacto en las ciudades. De eso se trató la charla.

River Plate cuenta con sus canchas de entrenamiento de pretemporada en Estancia Chapelco, en una alianza estratégica que genera beneficios tanto para el club como para la comunidad de la zona. Un modelo probado en el mundo que ahora se implementa en Argentina.

Brito relató cómo buscaban junto a su equipo técnico un lugar ideal para la pretemporada de la primera división de fútbol. Tras pasar por Estados Unidos y Uruguay, encontraron en San Martín de los Andes la combinación perfecta: clima agradable en verano, privacidad para las prácticas y los servicios y el confort en el hotel Loi Suites.

Solo faltaba un predio propio con la calidad y dimensiones requeridas. Así nació la propuesta de construir las canchas en Estancia Chapelco.

Por su parte, Taylor expuso su visión sobre el deporte como impulsor del turismo y, en consecuencia, del desarrollo inmobiliario. Primero el centro de esquí, luego la cancha Jack Nicklaus y ahora la llegada del club de Núñez: inversiones de gran escala cuyo motor ha sido el deporte, tanto recreativo como profesional.

En su mensaje final, ambos coincidieron en que para concretar este tipo de proyectos es esencial rodearse de equipos profesionales sólidos, mantener una visión de inversión y desarrollo a largo plazo; perseguir los sueños y hacerlo de forma apasionada.