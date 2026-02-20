Cultura y espectáculosLocales

Este domingo 22 se realizará la segunda edición 2026 de la Noche de las Artes

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

La Gran apertura estará a cargo de la Fanfarria Militar «El Hinojal», con un desfile a partir de las 17.30hs sobre la Avenida San Martín desde la calle Elordi hasta Rivadavia.

La jornada comenzará a las 18.00hs y contará con más de 70 presentaciones escénicas y una gran cantidad y variedad de espacios expositivos, que se ubicarán a lo largo de la avenida San Martín, desde Sarmiento hasta Rivadavia.

Este es el cronograma de actividades, sitios de stand y otros datos que hay que conocer para disfrutar de más de 70 presentaciones.

Firman convenio internacional para conservar a la Ranita de Darwin

