Este domingo donando un alimento o juguete, te llevas el equipo para esquiar

Será en Avalancha Ski e incluye botas, esquíes, bastones y casco (no indumentaria) para chicos de hasta 14 años. Todo lo donado será entregado al Merendero Comedor Club Cordones de Chapelco.

Lucas Rossini, es el dueño de Avalancha Ski y le contó a Lacar Digital que «desde hace unos 6 o 7 años que lo hacemos. Yo siempre tuve laburo y con esto estoy devolviendo un poco de lo que la vida me dio», aseguró.

Lucas es docente, padre y tiene un rental. Cada año desde hace 6 años elije una institución con la cual colaborar e intercambiar un alimento por un equipo de esquí para niños. Este año todo lo donado irá al Merendero Comedor Club Cordones de Chapelco.

«Este año, no sé por qué, tuvo mucha más repercusión y como este domingo es el día del niño se me ocurrió que, esta vez, el intercambio podía ser por un alimento o por una golosina o juguete» y agregó «es una forma de dar una mano y a mí no me cuesta nada, creo que si todos ayudamos un poco sería más fácil».

Vos llevas al local de Belgrano 965 un alimento, una golosina o un juguete y «a cambio te llevas esquíes, botas, bastones para chicos de hasta 14 años» explicó Lucas y agregó que «el domingo pueden venir de 9 a 13 horas que vamos a estar con mis hijos recibiendo las donaciones».

«Tengo cuatro hijos que tienen entre 19 y 11 años y que siempre me ayudan. Quiero que sepan como es ganarse las cosas, que vean que hay otras realidades» Además, «al ser profe también es un ejemplo para mis alumnos», manifestó.

Las donaciones se recibirán el domingo 16 de agosto, de 9 a 13 horas en Belgrano 965 (frente al BPN) y será hasta agotar el stock de equipos. El intercambio es por equipo y no por familia, se pueden llevar alimentos no perecederos, bolsas de caramelos o juguetes. Los equipos deberán ser devueltos en el local el lunes por la mañana.