Este jueves RTN transmitirá en vivo los Premios Pehuén

La fiesta más importante del deporte en la provincia ya tiene fecha y escenario confirmados: se realizarán este jueves 18 de diciembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, con transmisión en vivo a través de la señal pública provincial.



Comienza la cuenta regresiva para la ceremonia que distingue a los deportistas neuquinos más destacados de la temporada. Entre ellas, se entregarán las tradicionales estatuillas de plata a los ganadores de cada disciplina y el prestigioso Pehuén de Oro, al atleta con mayor impacto competitivo durante el año.

Desde el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura confirmaron que Radio y Televisión del Neuquén (RTN) transmitirá la premiación en vivo a partir de las 21, para que familiares, colegas y toda la comunidad puedan seguir en directo la premiación completa desde cualquier lugar. La señal pública provincial, disponible en el Canal 28 de la TDA (Televisión Digital Abierta), cable y streaming online, a través del canal de Youtube @rtn_neuquen, ofrecerá la cobertura completa de la gala, con acceso gratuito para los espectadores.

RTN, el multimedio público de la provincia, cuenta con transmisión en vivo por su canal de televisión, plataformas digitales y su canal oficial de YouTube, ampliando así la cobertura para quienes no puedan asistir al evento presencialmente.

La premiación se realizará para las 28 ternas, premio revelación, menciones especiales y reconocimientos que se entregarán durante la gala, que promete ser una noche emotiva para celebrar el esfuerzo, la disciplina y el talento de los atletas neuquinos.