Este lunes 15 comienza la reinscripción a las Becas Gregorio Álvarez 

Es la única instancia de rematriculación para mantener el beneficio en 2026. El registro es online y alcanza a estudiantes de nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior. El equipo de referentes del programa se capacita para acompañar en el proceso de renovación.



La reinscripción que se desarrollará del 15 al 30 de diciembre alcanza a las y los beneficiarios actuales del programa de Becas Gregorio Álvarez. Esta será la única instancia para realizar la gestión y mantener el beneficio durante 2026. La carga de documentación se hace por medio de la página www.becas.neuquen.gob.ar

Desde la coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del ministerio de Educación, a cargo de Amalín Temi, informaron que la rematriculación alcanza a estudiantes de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior que cuentan actualmente con la beca, y que desean renovarla de cara al próximo ciclo lectivo.

Al respecto, Temi enfatizó que “es muy importante que las familias estén atentas y reinscriban a sus hijos e hijas, y que los estudiantes mayores de 18 años se reinscriban para pedir la beca para 2026, porque el año que viene no habrá período de renovación, habrá solamente inscripción para nuevos becarios”.

Tendrán continuidad en el acceso al estipendio quienes sigan “cumpliendo con lo vinculado al tope de ingresos del grupo familiar y a lo académico”, aseguró.

La referente del programa anunció además que se introdujo para el próximo año una distinción por la que quienes se mudaron de su ciudad para estudiar “tienen que marcar una opción -que indica que se encuentran- fuera de la ciudad donde vive su grupo familiar. Esta diferenciación la hicimos a pedido del gobernador Rolando Figueroa porque no es lo mismo quien reside con su familia que quien tiene que hacerse cargo de su casa en otra localidad, de lavar, cocinar y aparte pagar un alquiler”.

En cuanto al monto del estipendio, recordó que “a principio de este año el gobernador nos autorizó a subir el tope de salario mínimo, vital y móvil de tres a cuatro veces y media para un grupo familiar de hasta dos estudiantes, que en este momento es 1.450.000 pesos. Y en familias de tres o más estudiantes es diversificado y el tope es de seis veces el salario mínimo, vital y móvil, que asciende a 1.950.000 pesos”.

Para asegurar el acceso igualitario al programa provincial de becas, Temi recordó que en todos los municipios hay referentes capacitados que cuentan con las herramientas para acompañar a las familias que no puedan hacer el trámite de reinscripción por otras vías.

Última cuota y reconocimientos para estudiantes de nivel Secundario

La coordinadora de Políticas Socioeducativas se refirió también al pago de la última cuota de este año del beneficio, y recordó que para estudiantes de nivel Secundario los requisitos son “que hayan asistido el 80% de los días de clase y que no queden con ninguna materia, ni área, ni asignatura previa que traían de antes, ni en proceso de este año”.

Quienes cumplan con esa pauta van a cobrar entre “esta semana o los primeros días de la semana que viene”, y puntualizó que aquellos que tienen espacios curriculares en proceso “van a tener una posibilidad de que esa tercera cuota quede en suspenso y si en febrero rinden y aprueban todo lo que les quedaba pendiente, en marzo les pagaríamos esta tercera cuota”.

Mientras que las y los estudiantes que se hayan destacado por su rendimiento académico durante su paso por el nivel medio recibirán un reconocimiento al esfuerzo y dedicación.

En este sentido, Amalín Temi anticipó que “durante diciembre, una vez que las escuelas hayan informado quiénes obtuvieron los tres mejores promedios de cada institución Secundaria de la provincia, se va a generar un único pago de 450.000 pesos para estos estudiantes, como reconocimiento a su compromiso con el estudio a lo largo de todos los años de la escuela secundaria”.