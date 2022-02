Este miércoles habrá una nueva “Colecta de Sangre” en nuestra ciudad

Este miércoles 16 de febrero se desarrollará en nuestra ciudad una nueva Colecta de Sangre, que se desarrollará bajo el lema “En la sangre está la vida”.

Se trata de la 43° edición de esta solidaria acción, que en esta oportunidad tendrá lugar en el Centro Modular Sanitario, ubicado en las calles Roca y Rohde, de 8.15 a 12 horas.

Quienes deseen concurrir deberán solicitar turno previamente al teléfono 427211 (interno 107), o al 428943.

La sangre es la única sustancia en el mundo que no es reemplazable: No existe una versión artificial. Es por ello que la donación permanece como el único método eficaz y seguro para salvar vidas. Sin donantes, no hay sangre. Su disponibilidad, depende de su donación.

Si tenés alguna duda acerca de si podés ser donante, podés enviar tu consulta al Facebook de @DonantesVoluntariosSMAndes

REQUISITOS PARA DONAR SANGRE:

Tener entre 18 y 65 años

Pesar más de 50 kilos

Gozar de buena salud

Presentarse con DNI

Podés desayunar algún té, café, mate cocido con azúcar o edulcorante, con algunas galletitas con mermelada o alguna fruta. Se recomienda NO CONCURRIR EN AYUNAS.

A su vez, deberás:

Esperar un año si te realizaste algún tatuaje, perforación o acupuntura

No haber tenido relaciones sexuales de riesgo

Hidratarte bien antes y después de la donación

No haber sido transfundido en el último año

Esperar seis meses si te realizaste una endoscopía o cirugía menor

Consultar si te aplicaste la vacuna contra el COVID-19

IMPORTANTE: No podrás concurrir a donar si tuviste fiebre, tos, congestión nasal, dolor de cabeza, pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, muscular o estuviste en contacto con alguna persona positiva de Coronavirus en los últimos 15 días.