Este sábado y domingo se realizará el Carnaval Intercultural Cordillerano

La 15ª edición del Carnaval Intercultural Cordillerano tendrá este año dos jornadas: el sábado 14 en el barrio El Arenal y el domingo 15 en el centro de la ciudad. Contará con la participación de murgas, caporales, batucadas y comparsas de nuestra localidad y otras localidades de la región.

El director de Gestión Cultural, Juan Pablo Roca, señaló que el sábado, desde las 18:00 hs, se realizará el tradicional desfile por la avenida Los Chapeles del barrio El Arenal y destacó la importancia de que una de las fechas de esta celebración se realice en un barrio.

Roca informó que el domingo la celebración continuará en el centro de la ciudad, donde a partir de las 16:00 hs se realizarán las presentaciones frente a la plaza San Martín y luego habrá un desfile por la Avenida San Martín, entre Plaza Sarmiento y Cnel. Pérez.

«El Carnaval Intercultural Cordillerano es fiesta oficial de San Martín de los Andes, según lo establece la Ordenanza 10.652 del año 2015 y tiene una comisión organizadora conformada por las agrupaciones de carnaval locales y representantes de la Secretaría de Cultura», recordó Juan Pablo Roca en declaraciones a Radio Municipal.

Mencionó que «este año en la comisión organizadora, que trabajó desde el mes de noviembre, estuvieron la Murga del Sueño del Pibe, la Murga Apretando los Dientes, la Murga Las 40, la batucada Batuque Barricada y Wuara de los Andes».

Roca destacó que «se trata de agrupaciones que, a lo largo de todo el año, trabajan para sostener estos espacios de inclusión, contención y expresión. Y el carnaval es el momento más esperado, donde se le puede mostrar a nuestros vecinos y a quienes nos visitan todo lo que se trabajó a lo largo del año».

Durante los dos dìas habrá agrupaciones de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Zapala y ciudad de Neuquén.