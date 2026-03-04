Este viernes, última función del ciclo de verano de Calle Cultural

Este viernes 6 de marzo, el Parque Lineal Pocahullo será escenario de magia, circo y emoción con la presentación de “Deshilachada Libertad”, una obra de circo-teatro para toda la familia, en el marco del Programa Calle Cultural 2026.

En un mundo mágico de gigantes, una titiritera y su marioneta llegan para dar luz y brillo a una divertida amistad que, con ingenio, juegos y poesía visual, cobra vida y llena de colores su universo.

La obra cuenta la historia de una titiritera gigante —en zancos— y su marioneta, quien a través de un acto de magia recupera su libertad, invitando al público a sumergirse en un relato sensible, lúdico y lleno de imaginación.

Una propuesta pensada para compartir en el espacio público, donde el circo y el teatro se encuentran para celebrar el juego, la fantasía y el encuentro en comunidad.

Viernes 6, Parque Lineal Pocahullo, a las 17 hs. Espectáculo a la gorra.