Esteban Bosch: «Larreta tiene experiencia de gestión, método, cabeza e inteligencia para el progreso y desarrollo de Argentina»

>> Elecciones 2023, Locales, Nacionales, Política

El precandidato a Diputado Nacional Esteban Bosch afirmó que cargo de diputado nacional en Neuquén es crucial para representar los intereses de la provincia ante el gobierno central». Esteban Bosch tiene experiencia en el sector privado y en el ámbito político, lo cual lo capacita para desempeñar esta función de manera efectiva.

Esteban Bosch, precandidato a Diputado Nacional de Neuquén por el partido de Juntos por el Cambio, Lista 504 H, indicó que «en estos PASO soy precandidato al cargo de Diputado Nacional, encabeza la lista Leticia Esteves y vamos acompañando a la fórmula presidencial del precandidato Horacio Rodríguez Larreta como presidente y Gerardo Morales como vice. La lista es la 504-H. ¿Por qué Horacio Rodríguez Larreta? Yo veo en Horacio claramente la experiencia de gestión y veo también que es el tipo que tiene la cabeza, tiene la inteligencia, tiene el método, tiene el programa y tiene los aliados que este país necesita para poder de a poco comenzar a transitar una senda de progreso y de desarrollo. Lamentablemente la Argentina viene en las últimas décadas, pero sobre todo en los últimos 20 años, cada vez más sin rumbo, cada vez más perdida, pasando de un extremo al otro con una grieta que no nos deja nada positivo, no nos deja nada bueno» inidcó el precandidato a Diputado Nacional Esteban Bosch.

Por otro lado agregó «ésta grieta es solamente negocio de algunos sectores, de los políticos, quizás de los medios, pero a la gente no le sirve, no le sirve para nada. Los cambios que necesita hacer la Argentina de aquí en adelante son muy profundos, son muy estructurales y no se los puede realizar si no tenemos verdaderamente acuerdos y acuerdos duraderos. Acuerdos territoriales en cada provincia, con partidos provinciales, con partidos municipales, acuerdos sectoriales con los sectores de la producción, con los sectores del trabajo, con los sectores gremiales. Y en esa construcción el que tiene la capacidad de consolidar una mayoría que pueda poner en práctica estos cambios es sin duda Horacio Rodríguez Larreta. Él ha demostrado en 8 años en la Ciudad de Buenos Aires, más 8 años anteriores cuando fue jefe de gabinete, que sabe trabajar, que sabe armar equipos y que tiene método» expresó Bosch.

A nivel personal Esteban afirmó » yo estoy convencido que el cargo de Diputado Nacional tiene una función muy importante en la articulación de la relación del gobierno provincial con el gobierno nacional, sabemos que Rolo ya es el gobernador electo de la provincia de Neuquén y que va a tener que tener una relación fuerte, estrecha, pero también en algunos sentidos firme con el Poder Central, sea del Poder que sea, y el diputado por la provincia de Neuquén, sea del partido que sea, tiene que tener una fuerte convicción de representar a los intereses de los habitantes de la provincia de Neuquén. Conozco la provincia, la conozco mucho, si bien no nací en esta provincia hace más de 30 años que vivo acá, la he recorrido, la conozco desde el sector privado porque represento inversiones importantes en el sector del turismo y de desarrollos inmobiliarios en el sur de la provincia, también fui funcionario público, trabajé en varias campañas con Pechi y también con Rolo» expreso el precandidato.

En cuanto su vida, su trabajo y su trabajo en política Esteban Bosch indicó «quiero mucho a mi provincia, acá planté mis raíces, nacieron mis hijos, trabajo y vivo hace 30 años, la conozco desde hace tiempo, cuando con Junín, con el Centro Tradicionalista Huiliches viajábamos por toda la provincia y además me gusta participar de forma permanente de todas las fiestas tradicionalistas de Neuquén. Conozco su gente, conozco su cultura, conozco sus paisajes, sé de las demandas que tiene el sector privado para con el Estado, sé de qué condiciones se necesitan para producir y tengo mucho entusiasmo y muchas ganas de representar a la provincia en este rol. Por último, veo en Leticia Esteves, una dirigente con mucha proyección, es una mujer joven que ya tiene su trayectoria, tiene su camino propio y además viene de una genética de familia de mucha raza política y veo que es una persona con mucha convicción, muy determinada, jugó muy claro y jugó muy nítido en abril en la campaña a gobernador en la que Rolando Figueroa salió electo. También acompañé en esa campaña y cuando me invitó Leticia a ser el segundo de su fórmula apoyando a la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta en la provincia de Neuquén me pareció que era una muy buena oportunidad de aportar lo poco o lo mucho que uno tiene y bueno por eso estoy sumándome a esta campaña» finalizó a este diario Esteban Bosch, precandidato a Diputado Nacional por la provincia de Neuquén, lista 504 H.