Estudiar en tu ciudad

Es alumno de Universidad de Blas Pascal (UBP) y Defensor del Pueblo y del Ambiente en San Martín de los Andes.

Fernando Bravo, es estudiante de la carrera de Abogacía de la UBP y desde 2016 se desempeña como Defensor del Pueblo y del Ambiente en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén.

¿Cómo llegaste a ocupar el puesto de Defensor del Pueblo y del Ambiente?

Desde el 2010 está contemplada la figura, pero recién en 2016 se puso en marcha. Para seleccionar a la autoridad encargada de garantizar los derechos se abrió un concurso, en el cual se presentaron junto a mí casi 30 personas.

A través de un proceso de selección se conformó una terna de candidatos, en la cual logré alcanzar la mayoría especial de dos tercios, consiguiendo de esa manera el puesto.

Hasta ese entonces trabajaba como periodista del diario Río Negro, rol en el cual me desempeñé por más de 30 años desde que me había recibido como Lic. en Comunicación Social. Varias asociaciones civiles y ONG me propusieron postularme y finalmente lo hice, logrando ganar el concurso.

¿Cómo es el trabajo en la Defensoría, cuál es tu trabajo allí?

Como todas las defensorías de este tipo, trabajamos sobre la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos, tutelados por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Carta Orgánica de San Martín de los Andes y las ordenanzas municipales, frente a los hechos, actos u omisiones de competencia municipal.

No obstante, también hemos realizado actuaciones sobre cuestiones provinciales y nacionales, ya que en Neuquén no hay defensoría provincial (a pesar de estar en la Constitución) y ya sabemos que el cargo nacional está lamentablemente vacante desde hace años.

¿Por qué decidiste estudiar Abogacía?

Si bien cuando asumí el cargo ya tenía un título de grado y una profesión como periodista, decidí estudiar Derecho para mejorar la calidad de mi trabajo en la defensoría. Ese mismo año comencé la carrera de manera Online y actualmente estoy cursando quinto año con mucha expectativa e interés.

¿Aplicas lo aprendido en tu trabajo?

Por supuesto, ha sido un complemento de enorme utilidad, y cuando termine mi mandato de seis años espero haberme recibido y por allí incursionar también en esta hermosa profesión, cuya vocación tardía aprendí a descubrir de un modo que jamás hubiera imaginado unos años atrás. La posibilidad de hacerlo en la modalidad a distancia ha sido invalorable.