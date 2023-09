Exitosa final de los Juegos Neuquinos Culturales 2023

>> Deportes, Regionales

21 jóvenes fueron seleccionados en esta instancia y viajarán a los Juegos Evita en Mar del Plata para representar a la provincia desde el 24 al 30 de septiembre.

Los Juegos Neuquinos Culturales 2023 llegaron a su clausura después de dos días llenos de arte, talento y creatividad, en un evento que reunió a jóvenes de 26 localidades de la provincia. La décimo octava edición de este destacado certamen cultural se llevó a cabo en el Gimnasio «Gigante del Este» de la ciudad de Neuquén Capital.

La jornada inaugural, el día 8 de septiembre, comenzó con la recepción de las delegaciones de las 26 localidades participantes, seguida de la apertura oficial de los juegos con las palabras del gobernador Omar Gutiérrez y el ministro de las Culturas, Marcelo Colonna. La tarde estuvo llena de emociones y contó con intervención teatral unipersonal a cargo de Yami Gonza Calvete, finalista de la edición 2019 de los Juegos Neuquinos Culturales.

La competencia se puso en marcha con el Canto Solista Sub 15, Canto Solista Sub 18, Conjunto Musical (Categoría Única), y Videominuto Sub 15 y Sub 18. Además, se realizaron presentaciones simultáneas de Poesía, Cuento, Fotografía, Pintura-Dibujo e Historieta durante los dos días del evento.

La primera jornada culminó con una cena donde las delegaciones compartieron momentos de camaradería antes de retirarse a sus respectivos hoteles.

El segundo día, comenzó con la recepción de las delegaciones por la mañana y la competencia continuó con las categorías de Danza Sub 15 y Sub 18. Tras una intensa mañana, se realizó un almuerzo en la Escuela 235.

La tarde estuvo llena de emocionantes actuaciones en las categorías de Teatro (Categoría Única), Danza Individual, Teatro Unipersonal y Freestyle. Nuevamente, se exhibieron las muestras de Poesía, Cuento, Fotografía, Pintura-Dibujo e Historieta en simultáneo.

Las localidades que participaron del encuentro son: Chos Malal, Las Ovejas, Buta Ranquil, Varvarco, Taquimilan, Tricao Malal, El Cholar, Barrancas, San Martin de los Andes, Paso Aguerre, Junín de los Andes, Villa Pehuenia-Moquehue, Piedra del Águila, El Sauce, Picún Leufú, Santo Tomas, Rincón de los Sauces, Añelo, Aluminé, Caviahue-Copahue, Las Coloradas, Loncopué, Mariano Moreno, Plaza Huincul, Zapala y Las Lajas.

Los Juegos Neuquinos Culturales 2023 han sido una oportunidad única para celebrar el talento y la creatividad de la juventud neuquina, promoviendo la cultura y el arte como formas de expresión y desarrollo personal. La organización agradece a todos los participantes, delegaciones y colaboradores por hacer de esta edición un verdadero éxito.

A continuación, detallamos la lista de finalistas en cada una de las disciplinas y recordamos que solo aquellos y aquellas que obtuvieron el primer lugar son quienes viajan a Mar del Plata para representar a la provincia en los Juegos Evita 2023.

Finalistas 2023

Disciplina TEATRO UNIPERSONAL. Categoría Única

1º finalista: Ana Clara Gutiérrez Mancel – Zapala

2º finalista: Valentín Solís – Picún Leufú

3º finalista: Maximiliano Lemuel Yezzi – Zapala

Disciplina VIDEOMINUTO.

Mención Especial. Categoría Sub 18: Damián Emiliano Marín – Las Lajas

Categoría Sub 15: 1º Daira Yazmin Cevallos – Paso Aguerre

Categoría Sub 18:

1º Matías E. Mancilla Arias – Piedra del Águila

2º Alma de la Costa – Las Ovejas

3º Emily Jazmín Ávila- Taquimilan

Disciplina DANZA INDIVIDUAL:

Mención Especial: Marco Antonio Elio – Las Lajas

Categoría Única

1º Alexis Vilches – Rincón de los Sauces

2º Camila Parra – Añelo

3º Antonella Zúñiga – Chos Malal

Disciplina CANTO SOLISTA:

Mención Especial. Categoría Sub 15: Tahiel Rojas – Santo Tomas

Categoría Sub 18: Lourdes Huillican – Loncopué

Categoría Sub 15:

1º Eugenia Méndez – Barrancas

2º Ludmila N. Moreno – Junín de los Andes

3º Candela Tapia – Plaza Huincul

Categoría Sub 18:

1º finalista: Leonel W. Sánchez – Junín de los Andes

2º finalista: Delfina Díaz – Chos Malal

3º finalista: Agustina Riquelme – Chos Malal

Disciplina POESÍA

Categoría Sub 15: 1º finalista: Lucila Malagueño – San Martin de los Andes

Categoría Sub 18

1º finalista: Laura G. Castro Medel –Las Ovejas

2º finalista: Ana M. Giustozzi – Chos Malal

Disciplina HISTORIETA

Categoría Única

1º finalista: Benjamín Sánchez – Picún Leufú

2º finalista: Jorge Francisco Manuel Vivanco – Las Ovejas

Disciplina FREESTYLE:

Finalistas:

Categoría Sub 15: Joaquín Gorriz – Junín de los Andes

Categoría Sub 18:

Thiago Rosa – Picún Leufú

Sebastián A. Vega Bengoechea – Plaza Huincul

3º finalista: Tobías Julián Quarenta – Junín de los Andes

Disciplina FOTOGRAFIA

Categoría Sub 15

1º finalista: Killari Eluney Von Rola Reyes – Chos Malal

2º finalista: Erick Luis Méndez Méndez – Las Ovejas

3º finalista: Elías Nicolás Cevallo – Paso Aguerre

Categoría Sub 18:

1º finalista: Ayelen Selene Cabrera Morales – Caviahue-Copahue

2º finalista: Solange Gabriela Paola Parra – Plaza Huincul

3º finalista: Juliana Milagros Rioseco – Paso Aguerre

Disciplina FOTOGRAFIA PCD

Categoría Única

1º finalista: Matías Aníbal Espejo – Piedra del Águila

2º finalista: Luz Ariadna Amancay Hueneueque – Piedra del Águila

Disciplina DANZA PAREJA

Mención Especial: Categoría Sub 15: Mia Ferrero y Ámbar Sepúlveda – Picún Leufú

Mención Especial: Categoría Sub 18: Selena Inostroza y Ramiro Marifil – Paso Aguerre

Categoría Sub 15:

1º finalista: Moira Noemí Ramírez y Rubén Osvaldo Cid – Paso Aguerre

2º finalista: Gala N. Molina Hernández y Santiago E. Hernández Rosales – Rincón de los Sauces

3º finalista: Candela A. Beccaria y Candela L. Valenzuela Asencio – Añelo

Categoría Sub 18:

1º finalista: Ágata Gemima Otazo y Matías Fuentes – Zapala

2º finalista: Abigail Nerina Fuentes y Gianfranco Garaggiola – Plaza Huincul

3º finalista: Valentina Quiroz y Farid C. G. Torres – Añelo

Disciplina CUENTO

Categoría Sub 15:

1º finalista: Matías E. Jara – Santo Tomas

2º finalista: Sheila Vivanco – Las Ovejas

3º finalista: Martin Ramadán – San Martin de los Andes

Categoría Sub 18:

1º finalista: Brianna A. Martínez – Piedra del Águila

2º finalista: Dylan Nehuen Parada – San Martin de los Andes

3º finalista: María Sofía Garat Martínez – Rincón de los Sauces

Disciplina CONJUNTO MUSICAL

Mención Especial. Categoría Única:

Milagros Hiriart; Maia Lucero Hiriart; Belén Marite Romero y Francesco del Lungo – Aluminé

Emiliano Alen Garro; Jeremías David Melo Domenech y Jeremías Valentín Catalán – Villa Pehuenia Moquehue

Categoría Única:

1º finalista: Mariano R. Guevara Grimaldi; Gian Luca Dinamarca; Blas Urquiza Cardone – Zapala

2º finalista: Ignacio G. Kulisz Juárez; Franco F. E. Muñoz; Adolfo A. Muñoz Solorza; Lucas Tomas Castillo – Rincón de los Sauces

3º finalista: Valentina Paz Wircaleo; Daiana Ailen Catrilaf; Eulys F. Peña Vásquez; Bruno E. López – Añelo

Disciplina PINTURA/DIBUJO

Mención Especial. Categoría Sub 15: Lujan Antonella Obreque Apablaza – Zapala

Categoría Sub 18: Maia Rucci – Piedra del Águila

Categoría Sub 15:

1º finalista: Santino Benjamín Leiva – Picún Leufú

2º finalista: Paula F. Elwart Soria –Rincón de los Sauces

3º finalista: Thiara J. Grandi Muñoz – Mariano Moreno

Categoría Sub 18:

1º finalista: Victoria Belén Cornejo – Zapala

2º finalista: Juan Pablo Zapiola – Picún Leufú

3º finalista: Milagros Ayelen Marín – Las Lajas

Disciplina TEATRO GRUPAL

Categoría Única

1º finalista: Úrsula Munck Hansen; Aylin Méndez; Priscila Reyes – Chos Malal

2º finalista: Sol Valentina Pacheco; Brisa Becerra; Eluney Araneda – Zapala

3º Tiziana Perulan; María Sofía Cerda; Ian Currumil – Aluminé