Expectativa por los anuncios de Chile sobre las fronteras terrestres

«Estamos tratando de activar los pasos terrestres, vamos a abrir varios, no solamente uno a lo largo de todo Chile”, manifestó el ministro de salud de Chile, Enrique Paris.

Este lunes 15 de septiembre el gobierno chileno anunciará como será la reapertura de fronteras terrestres.

“Los vamos a recibir, pero con control, y si es necesario vamos a vacunar, que la gente que venga a Chile pueda ser vacunada acá”, señaló el ministro.

En toda la región cordillerana se le tiene gran expectativa a este anunció, no solo por el turismo, sino también por la necesidad de rencuentros familiares entre ambos piases.

De hecho, el viernes se realizaron manifestaciones públicas simultáneas en ciudades australes de Chile y Argentina pidiendo la reapertura de pasos fronterizos para poder visitar a sus familiares que viven en el país vecino, y que no ven al menos hace casi dos años.

Aunque no dejo de mencionar que una de las complicaciones es que los países vecinos no cuentan con un proceso de vacunación avanzado como el de Chile, por lo que dijo que -a solicitud del presidente- incluso se podrán vacunar quienes ingresen al territorio y no cuenten con el esquema completo.