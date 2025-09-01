Extienden las promociones en las hosterías del Alto Neuquén

Ofrecen dos noches al precio de una en cualquiera de las cinco hosterías administradas por NeuquénTur. Exclusivo para residentes en la Provincia. Regirá hasta el 30 de septiembre.



El ministerio de Turismo extendió hasta el 30 de septiembre la promoción “Flechazo con el Norte”, que ofrece a residentes de la provincia del Neuquén dos noches de alojamiento al precio de una en cualquiera de las cinco hosterías administradas por NeuquénTur: Manzano Amargo, Los Miches, Huinganco, Las Ovejas y Varvarco.

“Flechazo con el Norte” surgió para incentivar la visita a estos destinos durante la temporada invernal. Si bien regía hasta el 31 de agosto, dio buenos resultados y se resolvió extenderlo un mes más.

Mediante esta iniciativa del gobierno provincial, se invita a descubrir una región que enamora por su autenticidad y calidez. Alojarse en las hosterías es la puerta de entrada a experiencias únicas: recorrer senderos de montaña, participar de fiestas populares, acompañar la trashumancia de los crianceros, sorprenderse con cascadas imponentes como La Fragua, Las Tapaderas o Escondida, o vivir de cerca la energía de los géiseres en el Área Natural Protegida Domuyo.

Además, se puede acompañar la experiencia con la gastronomía típica de la región, con el inigualable sabor del chivito neuquino. El viaje combina naturaleza, cultura y tradición, en un entorno único.

La promoción está disponible exclusivamente para quienes acrediten domicilio en la provincia mediante DNI. Los interesados deberán reservar con cualquier medio de pago -tarjeta, efectivo o transferencia- y accederán al beneficio al momento de confirmar la estadía.

La promoción se encuentra sujeta a disponibilidad y no es acumulable con otras ofertas ni válida durante feriados, fines de semana largos o eventos especiales. Las reservas se realizan a través de las líneas de WhatsApp de las hosterías, disponibles en el siguiente enlace: https://linktr.ee/hosteriasneuquentur.