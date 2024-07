Faltaron diez diputados a la sesión donde se aprobó el presentismo en la Legislatura de Neuquén

La mayoría de los ausentes fue del MPN. A partir de ahora se les descontará si no van a la sesión o participen de las reuniones de comisión. También tendrán la opción en forma voluntaria de donar parte o la totalidad de la dieta.

Ausentes por el MPN fueron Ramón Fernández, Daniela Rucci, Gerardo Gutiérrez, Juan Sepúlveda y Paola Cabezas. Por Comunidad: Angela Barahona. Por el Pro: Mercedes Tulián y Verónica Litcher. Por Hacemos Neuquén: Alberto Bruno y por Cumplir estuvo ausente Brenda Buchiniz

En una sesión especial, la Legislatura de la provincia de Neuquén sancionó una resolución que establece descuentos en las dietas de los legisladores que falten a sesiones o reuniones de comisión. La medida contó con el apoyo unánime de 25 diputados presentes de los 35 que integran la cámara.

La resolución aborda un régimen de inasistencias injustificadas en la labor parlamentaria. Entre sus principales disposiciones, se establece que los descuentos serán del 10% de la dieta por inasistencia a sesiones y del 5% por inasistencia a reuniones de comisión. Estos descuentos se destinarán al programa provincial de redistribución de oportunidades, es decir las becas Gregorio Álvarez.

Aunque suene a desatino. En la sesión especial, donde se aprobó en un tratamiento exprés, se constituyó la cámara en comisión, y luego realizó el debate en el recinto con el único tema, hubo diez ausentes.

Ausentes por el MPN fueron Ramón Fernández, Daniela Rucci, Gerardo Gutiérrez, Juan Sepúlveda y Paola Cabezas. Por Comunidad: Angela Barahona. Por el Pro: Mercedes Tulián y Verónica Litcher. Por Hacemos Neuquén: Alberto Bruno y por Cumplir estuvo ausente Brenda Buchiniz

El diputado Claudio Dominguez (MPN) comentó: “Es un proyecto simple que apunta a descontar los días como en cualquier lugar; el día que no se trabaja no se cobra. Se debería haber votado mucho antes”. Recordó que la primera ciudad en adoptar una medida similar fue Huinganco en 1999, cuando Rolando Figueroa era intendente para los integrantes del concejo, y que había presentado este proyecto por primera vez en 2012.

El legislador, en ese momento, era diputado del partido provincial que conducían Jorge Sapag y Omar Gutiérrez de quienes no obtuvo apoyo para que se tratara ni en comisión. Al igual que el presentismo docente.

Gabriela Suppicich, del Frente de Izquierda, expresó: “Es una maniobra; el voto cercano de la licencia de los docentes son los mismos diputados. Hay un descuento, un quite de la dieta, pero hay una realidad que esta legislatura funciona martes, miércoles y jueves, y cada 15 días de 9 a 15”.

Por su parte, Francisco Lépore (Avanzar) señaló: “Nadie se quiere quedar afuera de la lavada de cara. Parece que va a salir por unanimidad. Es positivo que la Legislatura ponga en discusión los privilegios de la política que forman parte de los reclamos de la ciudadanía”.

Andrés Blanco (PTS en el Frente de Izquierda y los Trabajadores) también votó a favor, aunque cuestionó el tratamiento exprés del proyecto y pidió que se trate en una sesión ordinaria con la participación de los docentes que lo impulsaron de la escuela 140 de Neuquén.

Otros diputados, como Darío Martínez (Unión por la Patria) y Juan Federico Méndez (Desarrollo Ciudadano Comunidad), destacaron la importancia del compromiso y la responsabilidad en la labor legislativa. Martínez enfatizó la necesidad de dar la misma celeridad a otros temas importantes.

César Gass (Juntos por el Cambio Neuquén) mencionó la necesidad de compensar el malestar generado por anteriores medidas y subrayó la importancia de sancionar económicamente a los diputados que no cumplen.

Zulma Reina (Desarrollo Ciudadano Comunidad) destacó: “Es necesario fomentar el compromiso; no es lo mismo venir o no venir a las sesiones, participar o no participar de las comisiones”.

Yamila Hermosilla (Desarrollo Comunitario Comunidad) enfatizó que los legisladores deben estar a la altura de las responsabilidades que se les confían, y Gabriel Álamo (MPN) destacó el compromiso con la tarea legislativa.

Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) felicitó al diputado Dominguez por su persistencia y celebró la sanción de la resolución, destacando el respaldo recibido en el Concejo Deliberante.

La resolución también incluye un régimen especial para bloques unipersonales y establece que los descuentos serán automáticos y mensuales, transfiriéndose al programa de redistribución de oportunidades en un plazo de 10 días hábiles. La Secretaría de Cámara será responsable de su implementación.

Hubo lugar para las chicanas porque Domínguez propuso agregar un artículo para que los diputados puedan, en forma voluntaria, renunciar parcial o totalmente a la dieta, los gastos de bloque, pasajes, uso de autos oficiales y gastos de representación.

Suppicich lo tildó de caradura e hipócrita. Los legisladores de la izquierda habían dicho que apoyaban el proyecto y que consideraban que se trataba de una lavada de cara después de haber sancionado la ley de incentivo docente.

Marcelo Bermúdez (Pro) se despachó contra ATEN, dijo que era anacrónico el presentismo e indicó que lo que se requiere es trabajar por resultados. Se tomó la libertad de criticar con dureza a los diputados de la izquierda.

“La izquierda por cuatro millones agarra, yo no juraría con una constitución comunista ni en pedo”, afirmó Bermúdez. Explicó que nunca trabajó gratis ni pensaba donar parte de su dieta, señalando que “nunca tuve un solo trabajo”.

Bermúdez compartió una anécdota personal para ilustrar su punto de vista: “Mi mujer se quebró una pierna y le puse un puff para que trabaje porque es psicóloga por Zoom”. También mencionó que esta era la primera vez que entraba en un régimen de presentismo o ausentismo. “Siempre trabajé por resultados, a mí me pagan porque las cosas estén presentadas”, subrayó.

El diputado no escatimó en críticas al gremio rememorando la postura por el incentivo al presentismo: “Esta es una discusión de vagos y mediocres, basta, tienen que estar frente del aula personas que transformen a una persona en un ser libre”.

Destacó que la cuestión del presentismo para los diputados era menor en comparación con otros problemas más graves. “Estamos en una sociedad donde hay asambleas de ATEN que deciden si hay o no clases, es un régimen africano, por favor, qué carajo me importa ATEN, acá lo importante es que los chicos tengan clase de calidad”, expresó.

Finalmente, Bermúdez hizo un llamado a centrarse en problemas más urgentes. “Casi matan a un policía en Cutral Co y cuatro heridos, esa es la realidad. Podríamos sacar leyes para que eso no suceda, como la ley de emergencia sanitaria, que cambió porque hoy tenemos galpones con medicamentos”, dijo.

Además, resaltó la diferencia con el sector privado: “El laburante privado va a seguir laburando con la pierna quebrada o no quebrada. Los quiero ver donando a las fundaciones amigas su dieta, todas luchadoras”.

Suppicich, si bien votó en general a favor de la nueva resolución, propuso agregar un artículo para que los diputados cobren el equivalente a seis sueldos vitales y móviles, unos 1.300.000 pesos, pero Carlos Coggiola le dijo que lo que se votó fue una resolución que cambia el reglamento interno de la cámara y que, una propuesta como esa, apuntaría a modificar la ley de remuneraciones de la Legislatura de la cual están enganchados los salarios de los empleados.

Comparte esto: Facebook

X