Familiares de los soldados fallecidos marcharon pidiendo destituciones y justicia

Las familias de Guadalupe Canuillán y Oscar Morales encabezaban la marcha, que culminó en el ingreso al puesto 1 del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4 “Coraceros General Lavalle».

Familias y amigos convocaron a la primer marcha por justicia y la solicitud de destitución del 1° y 2° jefe del Regimiento y del encargado de mantenimiento.

Momentos de mucha angustia se vivieron en la marcha, a una semana del accidente que se llevó la vida de 4 soldados que fallecieron al caer por un barranco el camión que los trasladaba luego de regresar de actividades en la zona del Lago Lolog.

Lacar Digital, pudo dialogar con el padre de la soldado voluntaria Guadalupe Canullián y expresó «a mi hija no me la van a devolver jamás, ella tenía planes y proyectos. Acá tienen que caer los responsables que son el 1° y 2° jefe del Regimiento, que sabían en las condiciones en que los llevaban en esos camiones obsoletos del año 1980. No vamos a parar de pedir justicia, que se hagan los cambios que deben hacer, hoy también reclamamos por los que quedan, por los que se fueron y por los que están aún en el regimiento» expresó Heriberto.

La marcha que salió desde la rotonda del Regimiento, continúo hasta el puesto 1 donde familiares de las víctimas, expresaron el pedido de justicia y el agradecimiento por la contención de toda la comunidad y el respeto y acompañamiento.

El tío de Oscar Morales, expresó que buscan que las autoridades no tengan a los soldados en las condiciones en las que los tiene, y se dirigió a dos soldados que custodiaban el puesto y quienes presenciaban el reclamo pasivo de los familiares, y les dijo «admiro que estén parados, observando y escuchando, mientras los padres estamos pidiendo por ustedes y porque ustedes fueron compañeros de Morales, Canuillán, González y Román, por ustedes es esta lucha” expresó.

Por su parte, Sonia Beatriz Flandes, mamá de Oscar Morales tomó la palabra y dijo “los subieron a un camión de la década de los ochenta y los tiraron por un barranco, este señor y lo hago responsable al Teniente Coronel Hernán Chamadoira, ya que no tuvo la capacidad de decirle al alto mando «yo no sigo subiendo soldados a camiones tan viejos» expresó.

Al terminar, dejaron imágenes de los soldados fallecidos en el ingreso del puesto y la marcha culminó.