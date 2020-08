FEHGRA: «La Hotelería se encuentra en estado terminal y la Gastronomía agoniza»

>> Regionales, Turismo

Desde la Federación plantearon que las restricciones y la ausencia de una Ley de emergencia hacen peligrar al sector, que es además, uno de los más importantes del país.

Según detallararon, las 14 Filiales de la Región Patagonia de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) les expresaron que «La hotelería se encuentra en estado terminal y la gastronomía agoniza. «No tenemos más Tiempo», aseguraron.

Además manifestaron la necesidad de saber cuándo y cómo se va a volver a operar con vuelos comerciales y la urgencia de la sanción Ley de «Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional».

«En el marco de la crisis extrema que atraviesa el sector por la pandemia de COVID-19, solicitan a los Gobiernos Provinciales y Nacional y a la Cámara de Diputados, ya en forma desesperada y con el último aliento, los siguientes requerimientos»:

Se necesita con urgencia un ordenamiento Nacional con definiciones claras y reales sobre la apertura de rutas y la actividad aerocomercial. Se considera que más de 150 días para delinear estas cuestiones han sido un plazo más que suficientes.El sector necesita previsibilidad de fechas.

La única manera de poder contener al sector en tan crítico momento es sancionando la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional. Es clave para sostener a la actividad turística en estos tiempos, tener sancionada y reglamentada con urgencia una ley que lleve alivio y herramientas paliativas a las Empresas Turísticas. “Señores Diputados, estamos esperando que nos acompañen y voten ya la Ley”.

Se solicita el apoyo a la gastronomía, a los vecinos que ejercen esta hermosa profesión. Los restaurantes, cervecerías y confiterías no son lugares de contagio, por el contrario, son espacios controlados que aplican estrictos protocolos. Los encuentros sociales dentro de este marco no solo ayudan a la reactivación de la economía local, sino que garantizan el encuentro bajo protocolos, con distanciamiento social y normas sanitarias.

Por su parte Gustavo Fernandez Capriet, vicepresidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA) explicó que están trabajando para conseguir el apoyo de todos los diputados.

«Estamos hablando con todos los diputados, a mí me toco con los cuatro que nos quedan por Neuquén, ya que Martínez renuncia antes del tratamiento y no alcanzan a nombrar el reemplazo, y los cuatros me manifestaron su acompañamiento al proyecto».

En ralación a la implementación de la Ley, no todo va a ser inmediato, «hay cosas que sí, y cosas que se proyectan en el tiempo» es por eso que «pedimos que se trate sin modificaciones para no dilatar».

Capiet aseguró que aprobar la Ley ahora es la única manera de llevar algo de tranquilidad al sector, y detalló que de esta manera se «fija la continuidad de los ATP hasta fin de año, y da al jefe de gabinete la posibilidad de prorrogarlos 6 meses».

También, «exime por un año el pago del impuesto a los débitos y créditos prorroga vencimientos impositivos vigentes por 180 días, suspende embargos y ejecuciones fiscales en marcha, crea un fondo para créditos para pagos de servicios públicos, sueldos y otros costos fijos, crea un fondo de créditos para municipios, para obras turísticas», expresó Gustavo.

Y agregó que también contempla la creación de «un plan de reactivación a través de un bono fiscal vacacional para usar en 2021, un fondo de incentivo a la preventa turística, un programa a través del CFT de turismo para personas mayores y un programa de ayuda al financiamiento del turismo estudiantil».

La Región Patagonia está conformada por 14 Filiales:

Sur de Chubut, Puerto Madryn, Trelew y Valle del Chubut, y Comarca Los Alerces (Chubut); La Pampa (La Pampa); Neuquén, San Martín de los Andes y Villa La Angostura (Neuquén); Bariloche, Valles del Río Negro, Zona Atlántica de Río Negro (Río Negro); Río Gallegos y El Calafate (Santa Cruz); y Tierra del Fuego.