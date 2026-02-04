Locales

¡Felices 128 años San Martín de los Andes!

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Hoy nuestra ciudad está de aniversario y se celebrará con el clásico desfile y culminará con música, bandas y grupos de Folclore en la plaza San Martín.

 San Martín de los Andes celebrará el 128° aniversario de su fundación hoy miércoles 4 de febrero de 2026. La invitación a vecinos y turistas a festejar el aniversario, cuenta con una agenda de actividades oficiales y culturales fue organizada por el Gobierno municipal.

A las 18 horas se prevee dar inicio con la ceremonia protocolar, seguida a las 18.30 por el tradicional desfile, que recorrerá el centro de la ciudad con la participación de instituciones y organizaciones locales.

Una vez finalizado el desfile, los festejos continuarán en la Plaza San Martín con un espectáculo musical y de danzas, pensado para el disfrute de la comunidad y de los turistas que visitan la localidad.

Entre las presentaciones artísticas se destacan Efraín Dávila con “Imágenes de nuestro paraíso”, el grupo Los Místicos del Chamamé y sus Amigos junto a niños chamameceros, el ballet Al Pie del Lanín con parejas internacionales, además de DJ Lokura, Grupo Obis y Cumbia Ramenera.

La celebración contará también con food trucks, que ofrecerán diversas propuestas gastronómicas para acompañar la jornada festiva.

Desde el Municipio invitaron a participar a vecinos y visitantes, destacando que el aniversario busca poner en valor la historia, la identidad y la diversidad cultural de San Martín de los Andes, en un nuevo cumpleaños de una de las ciudades más emblemáticas de la cordillera neuquina.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Protección Civil incorpora un desfibrilador automático

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Protección Civil incorpora un desfibrilador automático

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El Municipio adquirió un nuevo desfibrilador automático, transportable, que...

Más de 3.000 personas disfrutaron del festival de música electrónica Walüng

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Con una destacada grilla de DJs nacionales e internacionales...

Recorridas en territorio y nuevos convenios en el marco de Neuquén Habita

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Funcionarios provinciales, encabezados por la ministra de Infraestructura, Tanya...

En febrero se inaugurarán las obras en el Parque Lineal Pocahullo

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El gobernador Rolando Figueroa supervisó el avance de los...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640