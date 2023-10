Feria del Libro: chicos y chicas de primaria participarán como escritoras y escritores

La 17a Feria Regional del Libro que se realizará en nuestra ciudad del 7 al 14 de octubre contará con más de 100 actividades, entre presentaciones de libros, mesas redondas, conferencias y talleres, tanto en el auditorio como en bibliotecas populares, Espacio Trama, ATEN e ISFD No3.

Como todos los años habrá actividades destinadas a infanciasny adolescencias en horario escolar, pero en esta oportunidad la novedad es que chicos y chicas de escuelas primarias participarán también como escritores y escritoras a través del proyecto “1,2,3 literatura en acción”.



Esta propuesta surgió desde Supervisión Escolar Nivel Primario y comprende la participación de 35 grados de escuelas de nuestra ciudad.

Durante el año lectivo cada docente trabajó con sus alumnos un tema literario en particular para finalizar con una presentación en la 17a Feria Regional del Libro. De esta forma se promueve la participación activa de niños y niñas como creadores y protagonistas de la escena literaria local.

Las presentaciones de “1,2,3 literatura en acción” en el marco de la Feria se llevarán a cabo de acuerdo al siguiente cronograma:



Sábado 7 de octubre. Espacio Trama (Gral Roca 310).



14:00 hs. 1ro C y D Escuela No 5.

14:30 hs. 6to C Escuela 274.

15:00 hs. 1ro C Escuela No 142.

15:30 hs. 6to B Escuela No 5.

16:00 hs. 3ro C Escuela 274.



Lunes 9 de octubre. Auditorio FRL (Cap. Drury 665)

9:00 hs. 4to Escuela No 86.



9:30 hs 2do A Escuela No 179.

10:30 hs. 3ro C Escuela No 188.

13:30 hs. 6to A, B y C Escuela No 142.

14:00 hs. 1ro B Escuela No 179.

14:30 hs. 7mo B Escuela No 179.

15:00 hs. 2do B y 3ero B Escuela No 134.



Martes 10 de octubre en Auditorio FRL (Cap. Drury 665)

9:00 hs. 1ro B y C Escuela No 5.

9:30 hs. 5to A y B Escuela No 5.

10:00 hs. 2do Escuela No 359.

10:30 hs. 1ro A Escuela No 5.

13:30 hs 3ro B Escuela No 179.

14:00 hs. 6to C Escuela No 5.

14:30 hs. 3ro A y B Escuela No 188.

15:00 hs. 7mo C Escuela No 5.



Miércoles 10 de octubre Espacio Trama (Gral Roca 310)



9:30 hs. 2do A Escuela No 5.

10:00 hs. 2do A y B Escuela No 274.

10:30 hs. 7mo A Escuela No 179.

11:00 hs. 6to A Escuela No 274.

11:30 hs. 2do C Escuela No 188.

12:00 hs. 5to A Escuela No 274.

12:30 hs 2 y 3 Ciclo Escuela No 155.

13:00 hs. 1 Ciclo Escuela No 155.

Jueves 12 de octubre en Espacio Trama (Gral Roca 310)

9:30 hs. Inicial y 1er Ciclo Escuela No 116.

10:00 hs. 2° y 3° Ciclo Escuela No 116.

10:30 hs. 5to A Escuela No 359.

11:00 hs. 7mo A y B Escuela No 142.11:30 hs. 1ro A Escuela No 134.

12:00 hs. 1ro A Escuela No 188.