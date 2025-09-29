Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires

Neuquén volvió a destacarse durante la apertura oficial de la Feria Internacional de Turismo (FIT) en La Rural, en Buenos Aires el sábado 27 de septiembre y San Martín de los Andes estuvo presente con el intendente municipal, Carlos Saloniti y el Secretario de Turismo Alejandro Apaolaza.

El presidente de NeuquenTur, Sergio Sciacchitano, destacó “una oferta integral, federal, de cada rincón de la provincia, con 18 municipios nos están acompañando y más de 60 referentes del sector privado de distintas localidades”.

Además de acompañar a la delegación provincial, San Martín de los Andes mantuvo una agenda de reuniones y de actividades, por caso con directivos de la empresa aerocomercial JetSmart para revisar estos algo más de dos años del servicio, con aumento de asientos ocupados y pasajeros transportados en las diferentes frecuencias y para analizar las promociones para estos meses.

Saloniti firmó un convenio Marco de Vinculación y Cooperación Mutua con la Fundación Red de Turismo Accesible, una organización que trabaja para eliminar barreras, sensibilizar a la sociedad y colaborar con comunidades, empresas y gobiernos en la creación de infraestructura, servicios y entornos accesibles, que fomenten la igualdad de oportunidades en el sector turístico.

La agenda del sábado incluyó una reunión con el secretario de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Horacio Repucci con quien analizaron las fechas posibles para la tercera edición del Encuentro Montaña y Nieve , en 2027.

También trataron diferentes acciones de operadores de turismo de diferentes lugares del mundo que visitan o planean visitar la zona sur de la provincia de Neuquen.

Entre otras las actividades, San Martín de los Andes avanzó en un convenio de intercambio de actividades y beneficios en turismo con Balcarce, donde cada mes de febrero se celebra la Fiesta Nacional del Automovilismo, en homenaje a Juan Manuel Fangio.

Apaolaza señaló que el convenio de cooperación y promoción turística busca replicar el acuerdo similar firmado el año pasado entre los intendentes de San Martín de los Andes y de Pinamar.