Fiesta de la Confluencia: mas de 410 mil personas vibraron al ritmo del Rock

Una multitud récord de 410 mil personas colmó la Isla 132 durante la tercera noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia, en una jornada marcada por el rock, la emoción y shows que unieron generaciones



La tercera jornada de la 13ª edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia quedará en la historia como una verdadera celebración del rock. Más de 410 mil personas coparon la Isla 132 y transformaron el predio en un inmenso campo de música, emoción y encuentro generacional. Vecinos de Neuquén y turistas de distintos puntos del país disfrutaron de una noche inolvidable. El clima acompañó y potenció una experiencia colectiva única a orillas del río Limay.

El cierre estuvo a cargo de No Te Va Gustar, que subió al escenario pasada la medianoche y ofreció un show de más de una hora y media. La banda uruguaya reafirmó su enorme convocatoria con un repertorio cargado de clásicos coreados por miles de voces. El público acompañó de principio a fin, consolidando uno de los momentos más altos de la noche. La conexión con distintas generaciones fue una de las marcas del espectáculo.

Antes, La Beriso había protagonizado uno de los pasajes más emotivos de la velada. Bajo el cielo neuquino, la banda platense desplegó toda su potencia rockera y logró una fuerte comunión con el público patagónico. Sus canciones resonaron con fuerza entre los asistentes, que respondieron con aplausos y cánticos constantes. Fue uno de los shows más intensos del día.

Kapanga aportó su inconfundible rock festivo y desató una verdadera fiesta popular cerca de las 21. Con su estilo descontracturado, “El Mono” recorrió el escenario incluso sobre una patineta, haciendo saltar y bailar a toda la multitud. Minutos antes, Bersuit Vergarabat ya había encendido el predio con un repertorio cargado de clásicos. Temas como La Argentinidad al Palo y La Bolsa generaron un clima de celebración total.

La jornada había comenzado temprano con las bandas ganadoras del Pre Confluencia, Ñuke Mapu y Klown, que se lucieron en el escenario principal. Más tarde, Comodines reforzó la conexión con el público con un show sólido y muy bien recibido. El festival continuará este domingo con un cierre que promete superar todos los récords, encabezado por Trueno y una grilla que incluye a Dillom, La Joaqui y los ganadores del Pre Congluencia Ninio Condenado y Magdalena Vitale.. La Fiesta de la Confluencia vuelve a ratificar su lugar como uno de los eventos musicales más importantes del país.