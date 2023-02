Fiesta de la Confluencia: Neuquén capital repleta de fanáticos inyecta ingresos por turismo a la ciudad

>> Cultura y espectáculos

Con una grilla de 5 días cargados de shows de primer nivel, Neuquén capital se vuelve por estos días una de las ciudades con mayor movimiento económico por turismo. Gaido, intendente de la localidad expresó su satisfacción por la actualidad de la Fiesta Nacional de la Confluencia. En el primer día la organización se mostró en sintonía con la inmensidad del movimiento de personas. Hubo mucha seguridad y gran despliegue de personal por todo el predio.

Puntual 20:30hs comenzó el primer show de jerarquía internacional con la T y la M, grupo de cumbia que fue elegido por la Selección Argentina con temas que lo propios jugadores argentinos difundían en sus redes. Algo que les dio un gran empujón para ser pretendida como banda infaltable en las grillas de las fiestas nacionales. Su show? Pobre, con muy poco y con tres versiones distintas de la misma canción la T y la M dejó sabor a poco. No mas de media hora de cumbia monotónica y repetitiva sin ningún sobresalto de emoción. Una banda que debería ponerse a escribir o crear nuevo material para no quedar en el olvido tan pronto como aparezca una nueva banda de cumbia, algo que no es tan complicado de que pase.

La Isla 132 a orillas del Limay se volvió el predio perfecto para unir a todos los Neuquinos en esta Confluencia que no para de crecer. El plato fuerte era sin dudas Trueno, músico argentino con mensajes muy claros y limpios respecto a identidad y vida de barrio. Desde la Boca, el joven músico junto a quien el mismo denominó «su familia arriba del escenario» invitó a los y las jóvenes a defender lo nuestro, lo nacional, con música o con trabajo y habló de lo importante que es saber de donde venimos para tener claro a donde ir sin «comerse ninguna».

Trueno levantó temperatura con varios hits pero sobre con una puesta en escena muy difícil de ver por estos lados. Bailarines rapeando y saltando en el escenario, un artista front line que se tiró sobre la gente para que lo pasen de mano en mano como en aquellos grandes recitales de rock. Su entrega fue literal, como se ve en esta escena el artista, ex pareja de Niki Nicole habló del amor a nosotros mismos sin tanto personalismo.

Con un escenario caliente los animadores del evento intentaron no bajar la adrenalina pero fue imposible. Venía Niki Nicole a escena y había que dejar el calor encendido para que la joven artista desplegara su show.

Cuando Trueno irrumpió en el escenario, el público explotó. Desde su aparición, miles de personas cantaron sus canciones y lo siguieron muy de cerca en su primer espectáculo en la provincia, en el marco de su gira nacional.

El show del trapero no bajó nunca la tensión y tuvo un especial momento cuando cantó Tierra Zanta y el viento neuquino lo acompañó con toda su fuerza para hacer aún más emotivo el momento.

Trueno se fue sacando de a poco cada una de sus prendas: el buzo, su gorra y pañuelo, también la musculosa, y ya despojado de todo -y a pesar de la seguridad del evento- se tiró al público que lo mantuvo en brazos. Cuando cantaba «Fuck el police», todas sus fans se volvieron locas.

Mientras los organizadores preparaban el escenario para recibir a la próxima artista, los visitantes aprovecharon para recorrer el predio en búsqueda de la cena. Las opciones eran para todos los gustos, desde panchos y papas fritas, hasta pizzas, sanguches de carne, milanesas, hamburguesas, empanadas salteñas, lomitos, tacos, y muchas opciones más. Lo que los visitantes tienen que tener en cuenta es que, por la cantidad de personas que hay, no funcionan las líneas de teléfono y los vendedores no pueden cobrar con débito o mercado pago, así que la recomendación es llegar con efectivo.

Para escuchar a Nicki Nicole el público tuvo que esperar hasta después de la medianoche. La joven de 22 años que tiene fama internacional y es una de las artistas más escuchadas en Spotify, irrumpió en el escenario a todo ritmo.

La música de la cantante rosarina conmovió a todo el público, que la esperaba con muchas ganas de poder escucharla en vivo.