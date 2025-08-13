Figueroa busca que Nación compense con bienes la deuda que tiene con Neuquén

El gobernador mantuvo encuentros con el jefe de Gabinete y el secretario de Finanzas nacional. Destacó que “la provincia del Neuquén no tiene deuda con la Nación, entonces tenemos acreencia del ANSES y queremos ver de qué manera podemos lograr una compensación de esas deudas”.



El gobernador Rolando Figueroa se reunió hoy en Buenos Aires con el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos. Durante el encuentro en Casa Rosada, el mandatario neuquino planteó la posibilidad de que Nación le ceda bienes a la provincia como compensación de deudas que la administración central tiene con Neuquén. Luego mantuvo un encuentro con el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

“Estamos hablando acerca de las distintas compensaciones de deuda que hemos firmado con el gobierno nacional. La provincia del Neuquén no tiene deuda con la Nación, entonces tenemos acreencia del ANSES y queremos ver de qué manera podemos lograr una compensación de esas deudas”, explicó Figueroa previo al encuentro con Francos.

El mandatario provincial estimó que la deuda de Nación es de unos 180 millones de dólares. Dijo que el gobierno neuquino está solicitando hace tiempo que se realicen las auditorías correspondientes para ratificar “cuál es la composición de la deuda”. “Una de las sugerencias que traemos sobre la mesa es poder incluir la posibilidad de compensación con bienes del Estado Nacional en la provincia”, señaló.

Destacó “la voluntad de trabajar en concordancia con la posibilidad de construir una Argentina diferente”. “No peleamos por pelear, peleamos por Neuquén. Es decir, si alguna medida beneficia a Neuquén la vamos a apoyar, si perjudica no la apoyaremos”, aseguró.

Por otra parte, recalcó que “somos muy prudentes con los números y muy serios a la hora de manejar las finanzas. Somos una provincia con superávit que ha disminuido más del 25% la deuda consolidada pública”.

“Hemos cancelado toda la deuda flotante y estamos ejecutando el 25% del presupuesto en obra pública, porque creemos que es la forma en la que deben crecer los Estados provinciales y los habitantes de una provincia”, indicó Figueroa.

Reunión con Pablo Quirno

El gobernador se reunió también con el secretario de Finanzas, con el objetivo de repasar la planificación de obras que necesita la provincia, “en función de los avances que llevamos adelante con organismos internacionales”.

“Neuquén está en obra y queremos seguir sosteniendo este ritmo de crecimiento para recortar el déficit de infraestructura que recibimos en la provincia”, recalcó Figueroa y agregó que “para eso, es necesario coordinar acciones con todos los sectores que nos permitan acceder al financiamiento necesario para concretar nuestros objetivos”.