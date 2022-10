Figueroa: «La vicegobernadora será mujer, la sociedad no admite otra cosa»

Hay cinco a seis mujeres en carrera para acompañar a Rolando Figueroa en la fórmula para la Gobernación 2023. Provienen del MPN y de sectores independientes, además de ostentar características de líderes naturales. La información sobre la postulante a la Vicegobernación de la escisión emepenista la proporcionó el propio candidato en una entrevista con LU5.

«Sin lugar a dudas será una mujer la compañera de fórmula, a esta altura la sociedad no admite otra cosa», les dijo Rolando Figueroa a Majo Carrascal y Alejandro López en el estudio de la radio.

«Nuestra vicegobernadora tiene que tener un perfil de defender a Neuquén sobre todas las cosas. Hay compañeras del MPN y compañeras que son independientes «, contó el candidato sobre sus potenciales compañeras de fórmula, aunque no soltó más pistas sobre ellas.

Figueroa volvió a cuestionar la conducción vertical de Jorge Sapag, un elemento decisivo para el portazo que dio al partido de cara a la campaña para la Gobernación, a la vez que eligió golpear al gobernador Omar Gutiérrez con un tema caliente de la gestión: dijo que la estafa que investiga la Justicia en el Ministerio de Desarrollo Social constituye «un caso de corrupción como nunca se vio en la provincia».

El diputado nacional está lanzado como candidato, pero todavía tiene que terminar de definir los aspectos organizativos de la campaña y el formato institucional que usará para presentarse en las urnas. «El nombre del partido es lo de menos», aseguró cuando le preguntaron por opciones que circularon en los corrillos de la política.

«Buscamos liderazgos naturales de mesa redonda, no rectangular con un patriarca sentado en la cabecera», definió sobre las actitudes de los dirigentes que acompañarán su presentación siendo candidatos a intendente en las localidades que vayan a las urnas el mismo día que la provincia.

La ruptura

Figueroa defendió su decisión de ir por fuera de la estructura del partido provincial por considerar que las internas del movimiento se disputarían en una cancha inclinada a favor del sector azul, de Sapag y Gutiérrez.

«Militantes históricos me pidieron que no vayamos a la interna con el sector azul. Los afiliados son los que me han pedido que vaya a la elección general. Los valores originales del MPN han quedado de lado en estas gestiones», dijo el candidato.

Afirmó que a la hora de definir las listas para los elecciones de las localidades del interior en su espacio se inclinarán por «los candidatos naturales que inspiran confianza, en lugar de hacer conocido a un candidato», en una sutil alusión a la elección del postulante a la Gobernación del sector azul, Marcos Koopmann. «Las elecciones a dedo han quedado anacrónicas», golpeó Figueroa.

La respuesta a Gutiérrez

El gobernador Gutiérrez se metió de lleno en la pelea proselitista acusando a Figueroa de encabezar una alianza con partidos políticos nacionales destinada a saquear los recursos de Neuquén. El ex compañero de fórmula del gobernador empezó por afirmar que su destino en la política es «defender Neuquén ante todo y antes que todo».

Prosiguió: «Nadie me va a doblar el brazo para ir en contra de Neuquén, yo soy fanático de Neuquén. Lo sabe todo el mundo».

Figueroa negó que tenga algún acuerdo cerrado con otros partidos nacionales, aunque admitió charlas políticas con todos los sectores haciendo hincapié en su vocación por la búsqueda de consensos.

Para el candidato que parte aguas en el MPN, la que viene es «la elección más importante de la historia porque, además de elegir candidatos, Neuquén estará eligiendo un líder que tendrá el desafío de imponer una nueva administración de los recursos. Hay que redistribuir oportunidades, para lo cual es fundamental la educación».

Contra la corrupción

Cuando le consultaron sobre su visión del Poder Judicial, Figueroa respondió que había que darle las herramientas para que investigue la corrupción en referencia a la causa por la estafa en el ámbito de Desarrollo Social de la provincia.

«Hay que darle las herramientas a la Justicia para que determine quiénes están detrás de la maniobra de corrupción como esta, que tiene una magnitud que nunca se había visto», sostuvo

Otro rival para Gaido

Figueroa que su espacio va a jugar en las elecciones de por la Intendencia de la Capital por afuera del MPN, enfrentando a Mariano Gaido que irá por la reelección.

«Tenemos dos o tres personas de fuste, que les da bien las mediciones, para llevar adelante el gobierno de la Capital», aseguró Figueroa.