Figueroa pidió acelerar la pavimentación de la Ruta 62 hacia el lago Lolog

En una recorrida de obras el gobernador Rolando Figueroa solicitó a la empresa adjudicada que de celeridad a los trabajos. Se trata de una obra vial clave para la seguridad de los conductores y el desarrollo turístico de San Martín de los Andes.



El gobernador Rolando Figueroa solicitó a la empresa que está ejecutando el pavimento de la Ruta Provincial 62 que de celeridad a los trabajos que contemplan el asfaltado de seis kilómetros desde el barrio Caleuche hasta el lago Lolog. Esta ruta es estratégica debido al alto tránsito turístico y al crecimiento de residencias permanentes en la zona.

Entre otros aspectos, el gobernador puntualizó en el mantenimiento del actual camino de ripio. En ese sentido pidió que se intensifique el riego y el paso de las máquinas niveladoras.

La empresa adjudicada para la pavimentación de la Ruta Provincial 62 es POSE SA, que inició los trabajos en septiembre de 2025, luego de la firma del contrato y la aprobación de los requisitos técnicos, y tiene plazo de ejecución hasta agosto del 2026.

El proceso de licitación se desarrolló a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe), ya que la obra cuenta con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), por más de 7.600 millones de pesos.

El gobernador desatacó que la importancia de culminar esta ruta estratégica radica en que es la solución a una múltiple necesidad para la ciudad lacustre, tanto turística como de desarrollo urbano y seguridad vial, ya que la ruta conecta una gran cantidad de urbanizaciones que hoy dependen de un tramo de ruta de ripio de montaña muy inseguro para un nivel alto de tránsito como el actual.