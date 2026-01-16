Figueroa planteó coparticipar el impuesto a los combustibles para ejecutar obra pública

El gobernador Rolando Figueroa reiteró la necesidad de que la Nación distribuya lo recaudado en los impuestos a los combustibles líquidos para la ejecución de más infraestructura. Adelantó que el 21 de enero se reunirá con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli.



El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, reiteró la necesidad de que el Gobierno Nacional coparticipe los recursos obtenidos por los impuestos a los combustibles líquidos para mejorar la infraestructura provincial. Durante la firma del acuerdo de acompañamiento para la transformación de la Avenida Mosconi -ex Ruta Nacional 22-, destacó el desempeño de la provincia en la ejecución de la obra pública y en la generación de puestos de empleo en el sector privado.

Este jueves el gobernador señaló que la ciudad de Neuquén es la que “más crece en la República Argentina, lo que la termina transformando en la ciudad más importante del sur argentino” y lo vinculó a la necesidad de concretar obras viales para sostener ese auge. Anticipó que la nueva Avenida Mosconi va a potenciar la economía de la ciudad e insistió en la importancia de la culminación de las obras de la Ruta Nacional 22 en la provincia de Río Negro, que es el principal acceso a la provincia del Neuquén.

En este sentido, el mandatario cuestionó las cargas impositivas que existen en los combustibles y explicó que “en cada litro de nafta que pagamos, el 28% son impuestos nacionales y el 10% es impuesto a los combustibles líquidos, que requiere una afectación específica de impuesto”, y planteó: “Que diferentes serían los números si a nosotros nos coparticiparan parte de esos impuestos a los combustibles líquidos, para poder hacer estas obras de infraestructura importante de la provincia de Neuquén”.

Por otro lado, Figueroa reconoció el trabajo desarrollado por la Municipalidad de Neuquén y el intendente, Mariano Gaido, para modernizar la ciudad y manifestó que la transformación de la Avenida Mosconi es “una gran obra que, como ustedes saben, involucra más de 170 millones de dólares, involucra a muchos vecinos de la ciudad y por eso es muy importante que todos nosotros estemos hoy dialogando”.

También remarcó la estabilidad de la provincia del Neuquén, sobre todo en la la ejecución de la obra pública y el crecimiento del empleo privado. Enfatizó que “no podemos naturalizar estas cosas. Cuando uno comienza a analizar las distintas ratios, lo que estamos viviendo en Neuquén, no es común en ningún lado”.

También puso en valor la participación de las entidades intermedias y de la sociedad civil que estuvieron presentes en el acto, y su contribución al despegue de la provincia y la ciudad.

Participaron de la actividad el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en Neuquén (Camarco), Giulio Retamal; el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Neuquén, Joaquín García González; el secretario general en Universidad Nacional del Comahue, Santiago Núñez; el presidente de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén, (ACIPAN), Dante Scantamburlo; y Mauricio Uribe, presidente de la Federación de Cámaras del Sector Energético de la provincia del Neuquén (FECENE),

Reunión con el ministro del Interior

Figueroa adelantó que el próximo 21 de enero el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, visitará la provincia y adelantó que entre los temas se van a tratar se encuentra la firma de un convenio para el pago la deuda que mantiene el ANSES con el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) por la armonización de la caja provincial.

Señaló que “nosotros tenemos muy buen diálogo y lo fundamental es que nos paguen el dinero que nos deben. Son más de 200 millones de dólares que nosotros vamos a aplicar también hacia la obra pública”. Por último, aseguró que también se realizarán otros planteos respecto a “la demanda que existe para la construcción de mejor infraestructura”.