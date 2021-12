Fin de cuotas al exterior: “Además de provocar la baja de frecuencia de vuelos y llegada de extranjeros, genera la suba de precios en los vuelos de cabotaje”

>> Turismo

La prohibición de comprar pasajes al exterior en cuotas “es una mala medida y esperamos que se pueda revisar”, dijo Gustavo Fernández Capiet, vicepresidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA) y Secretario de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).

“Esta situación genera dos efectos no deseados: primero, si las aerolíneas contemplan que van a salir menos argentinos, reducen la frecuencia de vuelos y así cae la cantidad de extranjeros que pueden llegar al país; y segundo, provoca la suba de precios de los vuelos internos ya que hay sobre demanda porque la medida no fue acompañada con más rutas o más frecuencias”, argumentó

“Desde todo punto de vista, diría que la medida no es mala, es peor que mala”, afirmó Fernández Capiet y agregó: “Estamos pidiendo que se revierta porque no le sirve a nadie, ni siquiera al Estado, porque en definitiva no tiene más asientos para vender”.

“Aerolíneas Argentinas no tiene máquinas hoy para poner en el aire porque tiene más de 20 que están esperando el turno para la rehabilitación: durante la pandemia se vencieron algunos certificados ya que la empresa fabricante Embraer cortó los servicios, y por eso hay aviones de todas las aerolíneas del mundo esperando a ser rehabilitadas”, concluyó el vicepresidente de la AHGSMA.