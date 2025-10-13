Fin de semana largo: positivo balance para el turismo en Neuquén

El Trail del Viento fue convocante en el Norte. Neuquén capital tuvo una ocupación cercana al 70 por ciento y el resto de los destinos con niveles que superaron las expectativas iniciales. Los destinos de la provincia atraen visitantes en todas las estaciones del año.



Cifras más que positivas en cuanto al turismo registró la provincia de Neuquén durante este fin de semana largo, que comenzó el viernes con el feriado por el 12 de octubre. Según un informe la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el norte neuquino tuvo ocupación plena en las localidades de Andacollo, Huinganco, Las Ovejas, Varvarco, Los Miches y Manzano Amargo.

Operadores privados coincidieron con esas cifras y dijeron que el muy buen desempeño de la zona norte estuvo traccionado por el Trail del Viento, que se realizó durante sábado y domingo. Se trata de una competencia de pedestrismo con pruebas de 10, 20 y 35 kilómetros que convocó a más de 1.000 personas. Todas las distancias tuvieron largada en Huinganco y llegada en Andacollo. También movilizó gente la actividad de astrorurismo que tuvo lugar el sábado en Los Bolillos (Varvarco).

Mientras tanto, la ciudad de Neuquén, con su variada oferta gastronómica, cultural y comercial, tuvo una ocupación del 70 por ciento. Tradicionales destinos del corredor Sur como San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Caviahue registraron -en promedio- una ocupación que superó las expectativas iniciales, básicamente en cabañas y hosterías.