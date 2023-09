Fiscal Obeid: «me enterré en la mierda» dijo en el juicio por contaminación

El defensor público Ignacio Pombo le replicó: «los barros son un subproducto de los residuos cloacales, no son mierda».

El 28 de julio de 2017, el entonces juez Andrés Luchino hizo un lugar a un amparo. Ordenó a la municipalidad que no abra una sexta celda para arrojar residuos, y le otorgó un plazo de 180 días para cerrar la quinta.

Breide Obeid se metió con uno de los nudos, si no el principal, del juicio: afirmó que «los residuos cloacales, para nosotros están incluidos en la ley de residuos peligrosos», algo que las defensas niegan.

Continuó el fiscal: «los arrojaron en este lugar, no en la cancha de golf, sino en un lugar donde había un amparo judicial, con 6.000 personas alrededor. Lejos de cerrar la celda cinco, lo que hizo la municipalidad fue una montaña sobre la cual arrojaron los residuos».

Añadió que el vertedero fue clausurado por la fiscalía en 2019. «Vinimos por los residuos domiciliarios, no por los cloacales. Cuando quise ver la celda Cinco me enterré en la mierda, ahí me di cuenta de que los lodos estaban arrojados sin tratamiento. Este es el delito que vamos a probar».