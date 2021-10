Fiscalía investiga la muerte de un hombre en el Lago Lacar

>> Policiales

Ayer al mediodía, cuando finalizaba el fin de semana largo y con mucha presencia de gente en el muelle del la Costanera del Lago Lacar, un hombre de unos 28 años se quitó la ropa y saltó hacia el lago ante la sorpresa de los presentes. Inmediatamente varios comenzaron a filmar la situación, personal de Prefectura se acercó con un semi rígido hasta el lugar pero el hombre de nacionalidad paraguaya no pudo ser rescatado. Fiscalía inició una investigación al respecto para determinar el accionar de la Fuerza.

Debido a las fuertes imágenes que se conocieron en redes sociales y grupos de Whatsapp ayer, tras varios mensajes recibidos también en nuestra redacción y teléfonos del diario Lacar Digital, y tal lo hemos hecho siempre con temas tan delicados como presuntos suicidios no van a encontrar en nuestro medio las imágenes del hecho de ayer. Existe una reglamentación y una ética profesional al respecto cuando se trata de una investigación por suicidio, no es recomendable difundir este tipo de hechos, sin embargo en este caso, donde la Fiscalía inició una investigación al respecto por el accionar de personal de Prefectura Naval, nos vemos en la obligación de contar los hechos.

Pasado el mediodía el hombre llegó hasta donde había mucha gente en el muelle local, se quitó su ropa y se lanzó al agua desde unos 2 metros de altura, en ese lugar del lago se acostumbra a tener mucha presencia de turistas ya que se trata del muelle principal del Lago Lacar en pleno centro de la ciudad. Inmediatamente se encendieron los celulares para tomar la trágica escena. Nadie de los presentes intentó salvarlo, solo se vieron varios videos y fotos del hecho. Personal de Prefectura llegó en un gomón con dos efectivos, uno de ellos ante las indicaciones de los presentes se lanzó al agua vestido e intentó tomar del cuerpo al hombre de 28 años que ya se encontraba casi sin fuerzas para poder sostenerse y con un color visiblemente pálido debido a la baja temperatura del agua. El efectivo, por lo que se vio en el video no logró tomar del brazo al hombre y éste comenzó a hundirse, la lancha hizo marcha atrás para visualizar nuevamente el sector donde estaba el cuerpo, mientras el efectivo nadó hasta el muelle. Luego saltó a la lancha para intentar acercarse nuevamente pero esto ya no fue posible porque el cuerpo estaba sumergido varios metros abajo. «Ahí hay como 4 metros, no puedo bajar ya» dijo.

La gente que se encontraba presente comenzó a recriminar a los efectivos de prefectura y esto provocó la viralización del video con fuertes características dramáticas debido a su contenido. En nuestro caso decidimos no colocar dicho video en ninguna de nuestras plataformas ya que se trata de un hecho presuntamente de suicidio por inconvenientes de salud mental de la víctima.

En declaraciones a medios de la capital neuquina Miguel Rodriguez, Prefecto, dijo «se sacó la ropa, se fue hasta la cabecera y se tiró al agua, dejó todas sus pertenencias en el lugar» dijo. Respecto al operativo desde la Fuerza Naval dijo que cerca de las 13hs el personal fue «alertado y se dirigió al lugar -a no más de 100 metros de la base de Prefectura- en un bote semirrigido». Al llegar al lugar, según Rodríguez, uno de los agentes se zambulló y «lamentablemente no pudo salvar al joven». El cuerpo de hombre se hundió rápidamente y quedó a unos pocos metros de profundidad.

Después de rescatar el cuerpo, los efectivos lo trasladaron a la costa, donde intentaron reanimarlo. Testigos del hecho, aseguraron que la persona se tiró al Lácar por sus propios medios.

Agradecemos a quienes entienden nuestro criterio y los/las invitamos a leer: https://www.argentina.gob.ar/salud/mental-y-adicciones/recomendaciones-a%20medios-suicidio

Por su magnitud e impacto el suicidio constituye un importante problema de salud pública a nivel mundial. Al estar atravesado por la voluntad de la persona, y transgredir la integridad de la propia vida, los hechos de suicidio constituyen un fenómeno sumamente complejo, que tienen un aspecto privado y otro social.

El aspecto privado alude al derecho a la intimidad y el respeto a la situación que vive el grupo familiar y de referencia.

El aspecto social involucra a todas las instituciones de la comunidad, que deben acceder a información confiable para fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud, en especial para las poblaciones más afectadas y sensibles, como los adolescentes y los adultos mayores.

Cuando se habla de suicidio, una reflexión clave es entenderlo en toda su complejidad. Y, además, tener en cuenta que el suicidio nunca es una elección, sino que debemos pensarlo como el producto de una restricción en las aspiraciones vitales de las personas.