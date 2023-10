Florencia Caster brilló en el INBA Latinoamerican de Córdoba

La joven de nuestra ciudad es personal trainer y entrena en BODY GYM, además estudia Licenciatura en Nutrición y busca llegar a los mas alto del deporte Fisicoculturismo natural.

«El evento se realizó días atrás en Córdoba y se denomina Inba latinamerican, consiste en mostrar el duro esfuerzo y trabajo del entrenamiento físico/alimentación en base a poses corporales reglamentarias» indicó Florencia a nuestro diario.

«Para la clasificación al mundial Olympia natural que se realiza en Las Vegas Estados Unidos». Para la prueba se debe obtener previamente el carnet profesional con el primer puesto en la categoría que participas.

«Yo especialmente estoy en la categoría welness que consiste en tener más desarrollado la parte inferior del cuerpo (muscularmente) y en menor tamaño en la parte superior» indicó a Lacar Digital la deportista.

«La preparación es bastante estricta, ya que requiere que en los entrenamientos entregues tu 100% y en la alimentación también. Contar macronutrientes, elegir alimentos específicos, etc. Además de esto el atleta debe practicar el posing, que es la puesta en escena para poder mostrar su trabajo arriba del escenario y que el jurado juzgue· agregó.



«Mas allá de todo esto, es un trabajo mental, en la vida suelen suceder cosas que hacen que quizá no te den ganas de ir a entrenar, o quizá te dan ganas de comer algo fuera de la dieta pero sin embargo esto influiría negativamente en la preparación, por ende hay que controlar mucho la cabeza».

«Yo soy personal trainer online y estudiante de licenciatura en nutrición, también asesora de seguros por lo que trabajo de manera remota. Una preparación lleva mucho tiempo, hay atletas que se preparan con 1 año de anticipación otros con 6 meses y bueno después estoy yo que solo me prepare en 3 meses y tuve muy poco tiempo» dijo entre sonrisas.

«Entreno en body gym San Martín de Los Andes, la mayor parte del tiempo y semanas antes de competir en el mejor gym del alto valle, fitness palace en Cipolletti, Río Negro» sumó.

Finalmente indicó «este logro se lo dedico a todas las personas que me apoyaron y me acompañaron durante este proceso.

El próximo objetivo es el 19 de noviembre en Montevideo Uruguay, estoy haciendo lo posible para recaudar el dinero y poder competir allí» finalizó.