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5 Abr, 2021 por

Flores para Embajadores, Don Bosco lidera luego del golpe a Cumbres

Maximiliano Flores convirtió el gol del triunfo para que Embajadores supere a CEOS en el primer turno de la tercera fecha de Lifune Sur. El escenario fue el Estadio Municipal de la ciudad, mas tarde Don Bosco de Junín de los Andes superó a Cumbres con gol de Santiago Sepúlveda. De esta manera el equipo de Junín lidera la zona.

DON BOSCO 1 CUMBRES 0
GOL; SANTIAGO
3ra FECHA – LIFUNE SUR
EMBAJADOR L.A 1 CEOS 0
FORMACIONES;
EMBAJADOR L.A ; JEREMIAS VIDAL (6), FACUNDO KHUN (6), SASHA GUEIST (6), JOAQUIN MENDEZ (6), PEDRO MENDEZ (7), FACUNDO ORTIZ (7), JOAQUIN ZORATTI (6), TEO BRUZONE (7), MAXIMILIANO FLORES (8), TOMAS ALOY (6), MATIAS LOPEZ (6)
SUPLENTES; PABLO JUAREZ, MAURICIO MOLINA (6), FRANCISCO OVIEDO, JUAN SATRE, RODRIGO LIÑEIRO, PACO SASTRE, MATIAS PELL RICHARDS, PABLO BUZZI
D.T; NICOLAS SASTRE
CEOS F.C; LEO PEREZ (8), FERNANDO VALLEJOS (6), VALENTIN DIAZ (6), FRANCO MESTRE(5), FRANCO DATOLLI (5), ALAN KREITMAN (6), NAIR QUERCI (6), JUAN SARCEDA (5), MATEO FUENTEALBA (5), ALEXIS CAHUIN (4), LEONEL GUENCHULLAN (5).
SUPLENTES; TOBIAS IRAHOLA (6), JOAQUIN CONTRERAS (7), NICOLAS GUTIERREZ, MARCOS NECUFILO, JEREMIAS GORDILLO, LEONARDO KREITMAN.
D.T; SEBASTÍAN BARRERA
AYUD. CAMPO; JORGE MORA – MARCELO BARROSO
P.F; CRISTIÁN OVIEDO.
GOL; MAXIMILIANO FLORES
ÁRBITRO; MIGUEL VILLONE
ASISTENTES; NICOLAS AMRTINEZ y ANDINO CALFUQUEO
CANCHA MUNICIPAL SAN MARTÍN
DON BOSCO 1 CUMBRES 0
FORMACIONES:
DON BOSCO; FERNANDO CASTRO (5), DAVID JARPA(7), WALTER GODOY (7), FERNANDO SALGADO(7), MATIAS RUBILAR (5), RAMON MENDOZA (5), NICOLAS CONTRERAS (6), FAUSTO MORA(5), JULIANO TARULLI (6), HECTOR ELGUETA (7), JONATHAN GALLEGOS (5).
SUPLENTES; EZEQUIEL SALGADO, SANTIAGO SEPULVEDA, LUCIO MUÑOS, IGNACIO ROMANO, JUAN PAILLAFQUEN, HUENEY NAMUNCURA, FACUNDO ALFARO.
D. T; CLAUDIO GARCIA
A.T; MARIO GALALRDO
P.F; MARIANO MONZON
AYUD, CAMPO LUIS CAÑICUL
CUMBRES
MATIAS VOLPE (6), SANTIAGO ROLDAN (6), GASTON ROLDAN (6), NICOLAS CUEVAS (6), JAVIER ROLDAN (6), DIEGO JAIMON (7), VALENTIN MARIINEZ (5),OSCAR QUEZADA (6), FEDERICO AVILES (5), PABLO SAEZ (5), ALEJANDRO TROYES (7).
SUPLENTES; LUCIANO PESTCHANKER, JONATHAN LUNA, JULIAN MARTINEZ, GUSTAVO ALAGASTINE, ANDRES PALACIOS, NICOLAS PUCHETA, YONATHAN SAEZ
DIRECTOR TÉCNICO; ALEXIS PUGA
AYUD. TEC; TOMAS PIÑEIRO
GOL; SANTIAGO SEPULVEDA
ÁRBITRO; DANIEL CIFUENTES
ASISTENTES; ANDINO CALFUQUEO y NICOLAS MARTINEZ
CANCHA MUNICIPAL SAN MARTÍN DE LOS ANDES.
Fotos: Lacar Digital / LIFUNE SUR

SEPULVEDA

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