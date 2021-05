Focarazzo habló de una temporada invernal con turismo nacional

>> Economía, Turismo

“Será posible tener una temporada de invierno en la cual podremos recibir turismo nacional. La misma visión tienen las demás provincias patagónicas” afirmó la Ministra de Turismo neuquina Marisa Focarazzo.

El martes por la mañana, la funcionaria Marisa Focarazzo conversó con La Red Neuquén (91.7 FM SMA)acerca de la próxima temporada invernal. Luego de que se realizará un encuentro con el Ente Patagonia, aseguró que se está elaborando una estrategia promocional para el invierno en conjunto con las seis provincias patagónicas.

Asimismo, recalcó la importancia de la colaboración entre las seis provincias patagónicas para difundir los requisitos de ingreso y los protocolos sanitarios. “El año 2020 fue una gran demostración de que, aplicando los protocolos, podemos convivir con este virus, siendo conscientes y responsables” indicó la funcionaria.

Por otra parte, recordó la llegada de turistas en la temporada de verano, generando burbujas familiares y seguridad ante contagios. Y a pesar de haber hecho énfasis en las grandes pérdidas que se sufrieron en el 2020, se mostró positiva respecto de esta temporada invernal. “Esperemos que de esta manera también podamos tener un invierno en el cual no solamente sea exitosa la aplicación de los protocolos, sino también el movimiento económico que ayude a mover la zona”.

En cuanto al reciente informe de ocupación hotelera del INDEC, Focarazzo aseguró que la oferta hotelera no se ha cerrado como indica su informe, sino que hubieron plazas que no se ofrecieron y otros alojamientos que directamente decidieron no abrir. «El INDEC plantea una alta disminución de plazas pero nosotros tenemos otros valores, porque nuestro observatorio abarca toda la provincia, incluyendo los destinos en desarrollo.”

En respuesta a si habría que aplicar una cuarentena a los turistas que arriben a Neuquén, sostuvo que el que elija vacacionar en la provincia deberá “respetar las restricciones que se han planteado, pero no se aplicará una cuarentena para argentinos que hagan turismo interno.”

Respecto a la llegada de turistas extranjeros, aclaró que a pesar de que siempre se pensó en reanudar el turismo internacional, por ahora “lo primordial es la salud de los argentinos y la salud de los neuquinos, por lo cual hasta el momento estamos pensando solamente en desarrollar el turismo nacional”.