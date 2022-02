Francisco Llambí explicó lo que pasó ayer en el Aeropuerto

La estación aérea estuvo inoperativa durante la tarde noche del lunes y las primeras horas del martes por motivos que no fueron especificados aunque se supo que el avión habría golpeado una de las puertas con una escalera y esto no le permitió continuar en actividad.

Actualmente el aeropuerto solo tiene un puesto de estacionamiento para aviones comerciales, debido a que aún no están reacondicionadas las terminales 1 y 3. Al no haber otro puesto de estacionamiento se hizo imposible que trabaje con normalidad hasta que el avión no reparara la falla.