Franco Vargas cerró el año en el Kartódromo Giménez

Franco realizó su última presentación del año en la fecha final del Martín Sureño, disputada en el Kartódromo Giménez de Villa Atuel, Mendoza. La competencia se desarrolló bajo la modalidad nocturna, aportando un marco especial al cierre de temporada.

El joven piloto compitió en la categoría Escuela, participación que fue posible gracias al apoyo de sus sponsors provenientes de San Martín de los Andes, Añelo, Villa Manzano, Centenario y San Patricio del Chañar. Este amplio acompañamiento le valió el apodo de “el pibe de todos lados”.

Franco corrió con un motor preparado por Sergio Segura, dentro de la estructura del Yeyo Racing, equipo de la ciudad de San Rafael, Mendoza, encargado de la atención en pista durante todo el evento.

Cerró el año con una actuación que reflejó todo el aprendizaje adquirido durante la temporada. En la serie, largó desde la primera posición, liderando las primeras tres vueltas, hasta que un problema mecánico en el sistema de combustible comenzó a afectar el rendimiento de su karting, relegándolo finalmente al quinto puesto.

Para la final, debió largar desde boxes, pero logró mantenerse en pista y completar la carrera, demostrando perseverancia y compromiso pese a las dificultades.

El balance del año es altamente positivo: fue una temporada de constante evolución, sumando experiencia y aprendizaje. De cara al 2026, Franco buscará mantenerse en zona de puntos para pelear el campeonato, con el objetivo puesto en la ́Apertura de la categoría Pre Junior en la KCC**. El potencial está demostrado, ya que cuando la mecánica responde, logra ser rápidamente competitivo.

Un momento especial se vivió gracias a su amigo Lucas Moyano, de la localidad mendocina de Real del Padre, quien le prestó su casco luego de que, por un descuido, el papá de Franco olvidara el suyo en casa.