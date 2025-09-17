Franco Vargas cosecha puntos y se afirma entre los líderes del Pre-Junior

Franco firmó una actuación destacada en la tercera fecha del Campeonato Clausura de Karting con Caja, la cual se desarrolló este fin de semana en el Kartódromo «Héctor Álvarez» de Rincón de los Sauces. Logró sumar valiosos puntos para la tabla general de la categoría Pre-Junior, y con su quinto puesto en la final se posiciona actualmente en el cuarto lugar del certamen.



El sábado, Vargas no logró encontrar rápidamente la puesta a punto del chasis en un circuito totalmente nuevo para él. Esto le provocó un despiste y lo dejó relegado al 8° puesto en la grilla de largada.

Ya el domingo, con ajustes en la alineación del kart, el rendimiento mejoró notablemente. En la prefinal largó desde el 7° lugar y, gracias a un manejo conservador pero efectivo en curvas cerradas —donde pudo controlar mejor su kart—, protagonizó una final intensa. El circuito dificultaba los sobrepasos limpios, pero Franco logró mantenerse firme y llegar 5° en la final, resultado clave.

Vargas —considerado una de las promesas del karting regional— sigue demostrando que, más allá de la velocidad pura, su fortaleza reside en la gestión de la carrera y en la capacidad de adaptación a distintas condiciones de pista.

