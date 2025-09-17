Deportes

Franco Vargas cosecha puntos y se afirma entre los líderes del Pre-Junior

Por: Victoria Veloso

Fecha:

Franco firmó una actuación destacada en la tercera fecha del Campeonato Clausura de Karting con Caja, la cual se desarrolló este fin de semana en el Kartódromo «Héctor Álvarez» de Rincón de los Sauces. Logró sumar valiosos puntos para la tabla general de la categoría Pre-Junior, y con su quinto puesto en la final se posiciona actualmente en el cuarto lugar del certamen.

El sábado, Vargas no logró encontrar rápidamente la puesta a punto del chasis en un circuito totalmente nuevo para él. Esto le provocó un despiste y lo dejó relegado al 8° puesto en la grilla de largada.
Ya el domingo, con ajustes en la alineación del kart, el rendimiento mejoró notablemente. En la prefinal largó desde el 7° lugar y, gracias a un manejo conservador pero efectivo en curvas cerradas —donde pudo controlar mejor su kart—, protagonizó una final intensa. El circuito dificultaba los sobrepasos limpios, pero Franco logró mantenerse firme y llegar 5° en la final, resultado clave.
Vargas —considerado una de las promesas del karting regional— sigue demostrando que, más allá de la velocidad pura, su fortaleza reside en la gestión de la carrera y en la capacidad de adaptación a distintas condiciones de pista.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
El Cineclub “Hollywood” celebra los 40 años de El Jinete Pálido
Artículo siguiente
La Provincia comprará asfalto y otros insumos para realizar obras viales

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Destacada participación de la delegación de Taekwon-Do en el Campeonato Provincial de Mendoza

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La delegación de Taekwon-Do de San Martín de los...

Neuquén finalizó la participación en los Juegos JADAR con 9 medallas de oro

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La delegación provincial sumó tres preseas doradas en la...

Neuquén consiguió su primer oro en los Juegos JADAR

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Oriana González Vargas y Wanda Arca lograron la presea...

Ecuador derrotó 1-0 a Argentina en el cierre de las Eliminatorias

Victoria Veloso Victoria Veloso -
La Selección Argentina cayó 1-0 ante Ecuador en el...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina