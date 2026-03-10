Franco Vargas se prepara para el inicio del campeonato anual de Karting con Caja 2026

El piloto Franco Vargas comenzó oficialmente su preparación para la temporada 2026 del Karting con Caja. En los últimos días dejó su karting en manos de su preparador con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la primera fecha del campeonato, programada para el 21 y 22 de marzo en el circuito Anfiteatro de Fernández Oro, uno de los escenarios habituales de la categoría.

La temporada 2026 tendrá un cambio importante en su formato: el campeonato se disputará bajo una modalidad anual de nueve fechas consecutivas, dejando atrás el sistema de torneos Apertura y Clausura utilizado durante 2025. Con esta nueva estructura, todos los puntos obtenidos a lo largo del año se acumularán para definir a los campeones de cada categoría.

El Karting con Caja es una de las categorías más convocantes del automovilismo regional, con jornadas que suelen reunir más de un centenar de pilotos y un importante marco de público en el Alto Valle.

Para esta nueva temporada, Vargas contará con un respaldo institucional importante: el intendente de San Patricio del Chañar lo acompañará como sponsor durante todo el campeonato, reforzando el proyecto deportivo del piloto en el certamen 2026.