Fue reabierto el cementerio municipal, con algunas restricciones en áreas de apeo y poda

Por: Marcela Barrientos

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos informó que, de acuerdo a lo programado, este lunes fue reabierto el cementerio municipal, con algunas restricciones en algunos sectores donde están pendientes trabajos de poda y apeo.

El personal técnico que realiza tareas demarcará las áreas con restricciones, fundamentalmente los días de viento intenso, hasta tanto finalicen todas las obras previstas y se eliminen los riesgos de caída de ramas.

La Administración retomó sus actividades, de lunes a viernes, entre las 8 y las 13. El horario de visita al cementerio es de 8 a 19, de lunes a viernes, y de 9 a 19, los sábados, domingos y feriados.

Se realizaron exitosos operativos antidrogas en toda la provincia
Solicitan extremar la precaución en rutas provinciales durante las fiestas

