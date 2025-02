Fuerte respuesta de la Cooperativa de agua al discurso de Saloniti en la apertura de sesiones

Tras el discurso de apertura de sesiones 2025 del intendente Carlos Saloniti, en el mismo hubo críticas a distintos sectores, además de llamar a los medios de comunicación «boicoteadores» el intendente se refirió a las críticas de la Cooperativa de agua, quienes a través de un comunicado, expresaron un gran malestar enumerando todas las gestiones que no realizó el municipio.

En el discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante local, el Intendente Carlos Saloniti emitió opiniones respecto a la Cooperativa de Agua que «nos pone en la obligación de compartir con la comunidad el presente texto» comenzó el comunicado.

«En primer lugar, la Municipalidad y la Cooperativa no están en distintos equipos. El único equipo en esta historia es la ciudad y las personas que la habitamos. Los reclamos de la Cooperativa no forman parte de un partido de fútbol, sino que son la consecuencia de la desinversión y de la falta de planificación de varias administraciones municipales».

«El Intendente aseguró que no comparte la velocidad que nuestra institución tiene para hacer críticas y no tiene para hacer gestiones junto al municipio».

«La Cooperativa no crítica, advierte como responsable de la operación de los sistemas. No gestiona, no es la dueña de la concesión. Puede acompañar y cuando se le ha solicitado lo ha hecho».

«La Cooperativa no es alarmista. Es consciente de la problemática actual y futura. A partir de la responsabilidad que le cabe en los servicios concesionados, reclama con la sola intención de garantizar salud y bienestar».

«Las plantas de tratamiento de efluentes cloacales tenían una ampliación programada con su puesta en operaciones durante el año 2018. Para cumplir con esta fecha se deberían haber empezado en el año 2012 las gestiones para conseguir la financiación».

«Señor intendente, usted mejor que nadie debería saber lo que significa la burocracia del sistema y las gestiones que estas requieren del ejecutivo municipal».

«En su discurso también aseveró que el Municipio había conseguido el predio para disponer los barros. Y no fue así».

«El Sr. Jorge Taylor ofreció hace muchos años este predio a la Cooperativa. Lo que hizo el Municipio fue concretar el acuerdo para el uso, ya que esta es su obligación según lo dispuesto por el Contrato de Concesión».

«Además «destacó» el aporte de la provincia y el municipio para comprar una bomba para la PTE3 y las lámparas UV de la PTE1″.

«La Cooperativa ha informado de la necesidad de 2.6 millones de dólares para el recambio del equipamiento obsoleto».

«Recambio que no podemos afrontar porque no está contemplado en la tarifa y que seguirá sin estarlo en la medida que el municipio continúe sin cumplir lo estipulado en el contrato de concesión firmado en el año 2021».

«De esos 2.6 millones, entre el Municipio y la Provincia no han aportado ni 100 mil con las dos compras mencionadas. Y esto no cubre la totalidad del valor de las lámparas UV».

«También resaltó que el municipio había aportado los fondos para trasladar en bateas los barros a Alicurá».

«Lo que plantea como un logro es en realidad consecuencia de la falta de ejecución en tiempo y forma de las obras requeridas para disponer los barros en el predio cedido por la Estancia Chapelco, resultando este operativo un gasto de dinero que pudo haberse evitado».

«La Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios Públicos tiene la camiseta puesta de un equipo, el de San Martín de los Andes. Y tiramos del carro todos los días esperando que el dueño del carro haga lo que tiene que hacer para que este no se desarme en el camino» finalizó el comunicado.



