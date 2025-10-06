Deportes

Fútbol: Belgrano Veteranos en la Final Nacional

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El equipo de Veteranos de Belgrano de San Martín de los Andes disputó este sábado desde las 9:15 hs la final del Torneo Nacional organizado anualmente por la Asociación Nacional, que este año se llevó a cabo en Mar del Plata.

La categoría +49 llegó a la definición tras una gran campaña: venció al combinado de Uruguay y a un equipo de Ushuaia, asegurando su pase a semifinales. El viernes superó a CAMET —uno de los conjuntos locales— y celebró en la playa antes de enfocarse en la final.

En el partido decisivo, Belgrano enfrentó a Barracas de La Pampa y cayó por 1 a 0, consagrándose subcampeón nacional tras un torneo histórico para el equipo sanmartinense.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Nicolás Cabanillas, Campeón Argentino de Menores
Artículo siguiente
Cineclub: “Sola en la Oscuridad”, un clásico inolvidable con Audrey Hepburn

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Nicolás Cabanillas, Campeón Argentino de Menores

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El golfista sanmartinense Nicolás Cabanillas, representante de Chapelco Golf...

Tiziano Sepúlveda ganó en Achiras y se acerca al bicampeonato cordobés

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Tizi Sepúlveda tuvo un fin de semana perfecto en...

Benjamin Delia Gregori brilló en Córdoba

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El sanmartinense Benjamin Delia Gregori logró un desempeño destacado...

Tatán Colombo, segundo en el Sanddance Cabra’s Trail Lloret

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El sanmartinense Tatán Colombo logró el segundo puesto general...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina