Gajser y Vialle los ganadores del fin de semana en Villa la Angostura

El MXGP de Patagonia-Argentina cumplió, como siempre, con una multitud, se habla de unas 40.000 personas quienes dieron vida a un circuito imponente en pleno bosque de Villa la Angostura.

En la carrera MXGP de apertura del fin de semana, se pudo ver a Henry Jacobi de JM Honda Racing tomar el Fox Holeshot, aunque fue Maxime Renaux de Monster Energy Yamaha Factory Racing quien saltó al primer lugar delante de Ruben Fernandez de Honda 114 Motorsports , quien aprovechó la oportunidad. para liderar una carrera MXGP e hizo exactamente eso.

Pauls Jonass de Standing Construct Husqvarna Factory Racing también peleó contra Renaux , al igual que Jeremy Seewer y Gajser de Monster Energy Yamaha Factory Racing en toda la carrera.

La ventaja de Fernández no duró mucho, ya que solo un par de curvas más tarde perdió la moto y se dio un palazo. Esto significó que Jonass tome la punta y atacando a Renaux por todos lados hasta sacarle el liderazgo.

En la cuarta vuelta, Gajser superó a Seewer por el tercer lugar, cuando Prado comenzaba a ser atacado por Thomas Kjer Olsen de Diga Procross KTM Racing por el quinto lugar.

Gajser luego centró sus esfuerzos en buscar el error presionando a Renaux. El francés cometió un pequeño error que le dio a Gajser la oportunidad de atacar, pero no pudo hacerlo ya que Renaux estaba a la defensiva y no retrocedió ante el multicampeón mundial.

Después de liderar durante 11 vueltas de la carrera, Jonass se cayó, lo que significaba que Renaux era entonces el líder con Gajser respirándole en la nuca. La batalla continuó durante otras nueve vueltas mientras Gajser hizo todo lo posible, pero finalmente Renaux estuvo tranquilo bajo presión y aseguró su primera victoria en una carrera de MXGP por delante de Gajser y Seewer. En las últimas vueltas, Jonass descendió dos puestos y terminó detrás de Prado y Olsen.

En la carrera dos de MXGP, fue Gajser quien aseguró su primer Fox Holeshot de 2022, aunque fue Prado quien lideró la carrera. Gajser, sin embargo, no se iba a perder la victoria de nuevo, ya que hizo un pase rápido al español para pasar a la posición de liderazgo.

Seewer y Olsen cayeron en la primera vuelta de carrera. Olsen se lesionó y quedó fuera de competencia mientras que Seewer se recuperó por un momento pero finalmente abandonó también.

Renaux superó a Jonass por el tercer lugar, mientras que Fernández hizo lo mismo. Aunque Jonass pudo recuperar al español en la tercera vuelta y mantener su posición durante gran parte de la carrera, hasta que Fernández se recuperó en la vuelta 14 para quitarle el cuarto lugar al letón mientras la pareja golpeaba las barras.

De vuelta al frente, Gajser parecía tener el control mientras bajaba la cabeza y abría una fuerte brecha hacia la segunda posición. En ese momento, Prado era segundo, aunque Renaux jugó inteligentemente y se tomó su tiempo para superar al piloto de GasGas en la vuelta cinco.

Mitch Evans, del equipo HRC, estaba teniendo una buena carrera en sexto lugar, aunque más tarde en la carrera, bajó dos posiciones y terminó octavo.

Al final, fue una victoria de carrera bastante fácil para Gajser, quien se impuso por delante de Renaux, Fernandez, Prado y Jonass.

En cuanto al podio, fue Gajser quien aseguró su tercera victoria consecutiva en GP, ​​mientras que Renaux celebró su segunda vez en el box en MXGP, ya que Prado se unió a ellos en tercer lugar.

De cara a la siguiente ronda en el MXGP de Portugal, Gajser lidera la clasificación MXGP con 141 puntos por delante de Renaux, que ahora pasa al segundo lugar con 124 puntos, seis puntos por delante de Prado en tercer lugar.

Tim Gajser: “Estoy muy feliz, fue un buen fin de semana para nosotros. Tuvimos un poco de mala suerte en la carrera de calificación, pero sabía que tenía la velocidad, la selección de la séptima puerta no fue tan mala. Me las arreglé para hacer dos salidas sólidas, en la primera la salida no fue la mejor, pero de todos modos superé al pelotón, terminé segundo, Maxime estaba pilotando muy bien y luchamos hasta el final. Y luego, en la segunda carrera, hice el tiro del hoyo, pero Jorge me pasó y luego lo devolví. Hice un pequeño hueco y controlé la carrera, así que estoy muy contento”.

Maxime Renaux: “Ha sido un día realmente bueno y estoy muy contento con él. Ayer empezamos despacio, pero poco a poco hice algunas mejoras en la pista. Comienzo muy sólido en la primera carrera, no logré el Fox Holeshot, pero estaba liderando y Pauls me pasó, pero luego se estrelló y pude liderar nuevamente. Al final tuve algunas buenas batallas con Tim, realmente me impulsó en esa carrera, pero estoy muy contento con ella. En el segundo, fue una historia un poco diferente, un comienzo un poco peor y tuve que superar al pelotón, logré pasar a todos menos a Tim, que era muy rápido. Fin de semana sólido, estoy muy feliz”.

Jorge Prado: “En general, fue un fin de semana difícil para mí. Simplemente no me sentí bien desde el sábado, así que fue difícil y no poder ser competitivo también es más difícil, pero los muchachos a mi lado eran mucho más rápidos, simplemente no podía aguantar y realmente no podía montar. como yo. Fue difícil, no tenía buenas trazadas y no pilotaba bien. A veces pasa, sigue en el box y tercero en el campeonato. Pero volvemos a Europa y la siguiente ronda es Águeda, allí conseguí la placa roja en 2019, así que tengo confianza y volveré al trabajo, nada más que decir”.

MXGP – Gran Premio Carrera 1 – Clasificación Top 10: 1. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), 34:54.035; 2. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:02.144; 3. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:22.532; 4. Jorge Prado (ESP, GASGAS), +0:23.309; 5. Thomas Kjer Olsen (DEN, KTM), +0:29.169; 6. Pauls Jonass (LAT, Husqvarna), +0:37.743; 7. Jeremy Van Horebeek (BEL, Beta), +0:55.028; 8. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +1:00.144; 9. Jordi Tixier (FRA, KTM), +1:03.026; 10. Mitchell Evans (AUS, Honda), +1:06.488;

MXGP – Gran Premio Carrera 2 – Clasificación Top 10: 1. Tim Gajser (SLO, Honda), 34:00.470; 2. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:07.861; 3. Rubén Fernández (ESP, Honda), +0:09.957; 4. Jorge Prado (ESP, GASGAS), +0:11.016; 5. Pauls Jonass (LAT, Husqvarna), +0:17.799; 6. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +0:21.711; 7. Jeremy Van Horebeek (BEL, Beta), +0:34.804; 8. Mitchell Evans (Australia, Honda), +0:40.573; 9. Jordi Tixier (FRA, KTM), +0:47.676; 10. Ben Watson (GBR, Kawasaki), +0:49.428;

MXGP – Clasificación GP Top 10: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 47 puntos; 2. Maxime Renaux (FRA, YAM), 47 págs.; 3. Jorge Prado (ESP, GAS), 36 p.; 4. Pauls Jonass (LAT, HUS), 31 págs.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 28 págs.; 6. Jeremy Van Horebeek (BEL, APUESTA), 28 p.; 7. Rubén Fernández (ESP, HON), 26 p.; 8. Mitchell Evans (AUS, HON), 24 págs.; 9. Jordi Tixier (FRA, KTM), 24 p.; 10. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 20 págs.;

MXGP – Clasificación de los 10 mejores del Campeonato Mundial: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 141 puntos; 2. Maxime Renaux (FRA, YAM), 124 p.; 3. Jorge Prado (ESP, GAS), 118 p.; 4. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 94 págs.; 5. Jeremy Van Horebeek (BEL, APUESTA), 76 p.; 6. Rubén Fernández (ESP, HON), 74 p.; 7. Thomas Kjer Olsen (DEN, KTM), 73 p.; 8. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 71 págs.; 9. Jed Beaton (AUS, KAW), 58 págs.; 10. Alberto Forato (ITA, GAS), 58 p.;

MXGP – Clasificación de Fabricantes: 1. Honda, 141 puntos; 2. Yamaha, 131 págs.; 3. GASGAS, 118 págs.; 4. Husqvarna, 88 págs.; 5. KTM, 85 págs.; 6. Beta, 76 págs.; 7. Kawasaki, 69 p.; 8. Suzuki, 10 págs.;

En la primera carrera de MX2 del Gran Premio de Argentina, fue Vialle con Fox Holeshot mientras lideraba el camino por delante de Jago Geerts de Monster Energy Yamaha Factory Racing , Kay de Wolf de Nestaan ​​Husqvarna Factory Racing , Simon Längenfelder de Red Bull GasGas Factory Racing y Gianluca . Facchetti de KTM Beddini MX2 .

Más atrás estaba el piloto de Big Van World MTX Kawasaki , Mikkel Haarup , que estaba presionando mucho a Hitachi KTM impulsado por Isak Gifting de Milwaukee. Pudo hacer que se mantuviera y pasar al sexto lugar y puso su mirada en Facchetti por delante.

Geerts luego logró liberarse de la dura carga de de Wolf y marcó la vuelta más rápida de la carrera mientras buscaba volver a la batalla con Vialle.

de Wolf luego perdió algo de terreno y parecía que Längenfelder iba a usar esto a su favor para ir tras el tercero. A medida que la batalla entre la pareja se intensificó, tanto de Wolf como Längenfelder chocaron con fuerza, en dos choques separados con segundos de diferencia, con de Wolf sin terminar la carrera, mientras que Längenfelder pudo ponerse en marcha nuevamente.

Mientras tanto , Kevin Horgmo, de F&H Kawasaki Racing, se veía muy fuerte mientras corría por el campo. En la séptima vuelta, heredó el tercer lugar y se veía bien para terminar entre los tres primeros.

Mientras tanto, Vialle parecía cada vez más cómodo al frente, mientras los pilotos luchaban detrás de él. Mattia Guadagnini, de Red Bull GasGas Factory Racing, superó a 426 Motorsports Conrad Mewse por el quinto lugar, y Haarup hizo lo mismo después de chocar al principio de la carrera.

En las últimas dos vueltas vimos algo de emoción en el extremo más afilado del campo, ya que Geerts buscaba robarle la victoria a Vialle. E hizo exactamente eso, aunque Vialle respondió, y el belga necesitó un par de esquinas más para asegurar el lugar por completo.

Geerts ganó la carrera por delante de Vialle, Guadagnini, Haarup y Horgmo, que perdieron dos puestos en la última vuelta.

La segunda carrera de la categoría MX2 no comenzó según lo planeado con bandera roja en menos de dos vueltas, ya que Facchetti se cayó y el equipo médico necesitaba una pista despejada para moverlo de manera segura. El italiano confirmó en su página de Instagram que sufrió una pequeña fractura en la muñeca y las costillas.

Sin embargo, el reinicio de la carrera vio a Längenfelder reclamar el segundo Fox Holeshot con Geerts justo detrás de él.

Al final de la segunda vuelta, Geerts ya era el líder de la carrera, ya que Vialle también pasó por Längenfelder y Horgmo también. El alemán y el noruego luego tuvieron una batalla reñida, aunque Guadagnini los atrapó, quien estaba a la carga, ya que logró pasar a ambos ciclistas en la quinta vuelta, para pasar a la tercera posición.

Vialle parecía estar en una misión después de un par de carreras difíciles y en la vuelta cinco superó a Geerts para tomar el primer lugar. Un par de vueltas más tarde, Horgmo se estrelló y salió cuarto, pero pudo ponerse en marcha rápidamente en sexto lugar, aunque al final no terminó la carrera.

Haarup estaba en eso cuando pasó tanto a Längenfelder como a Guadagnini para asegurar el tercer lugar en la carrera por la bandera a cuadros.

Vialle cruzó la línea de meta primero, 6.463 segundos por delante de Geerts, con Haarup tercero, Guadagnini cuarto y Längenfelder quinto.

Un resultado de 2-1 le dio a Vialle su primera victoria en un Gran Premio de la temporada, con Geerts obligado a conformarse con el segundo lugar, mientras que Haarup celebró su primer podio MX2 desde Matterley Basin 2020.

Tal como está, de cara a la cuarta ronda de la serie en Portugal, Geerts lidera el campeonato con 137 puntos, 26 por delante de Vialle, con Längenfelder tercero solo un punto más atrás.

Tom Vialle: “Fue una buena victoria, sabes que fue un poco difícil para mí en las últimas semanas, así que después de Mantova hicimos pruebas con la moto e hice una puesta a punto bastante buena. Me sentí bien y tenía muchas ganas de ganar la segunda carrera, cuando pasé a Jago tenía muchas ganas de empujar hasta el final. Fue una victoria bonita y dura porque Jago fue muy rápido, pero traté de mantenerme concentrado en la carrera. El fin de semana ha ido bastante bien y ha sido una bonita victoria”.

Jago Geerts: “Fue un buen fin de semana, me sentí bien todo el fin de semana en la pista. La pista fue realmente agradable de manejar y fue divertida. En la primera carrera no tuve las mejores sensaciones en los primeros quince minutos, pero luego me sentí cada vez mejor en la pista y pude pasar a Tom, que también era muy fuerte, así que fue una buena carrera. Segunda carrera, y luego de nuevo, los primeros quince minutos no volví a tener las mejores sensaciones y luego corría cada vez mejor, pero al final, tenía una ampolla bastante grande en la mano y no quería tomar demasiados riesgos al final”.

Mikkel Haarup: «Ha pasado mucho tiempo desde que estuve en el box, trabajé mucho en los últimos meses, no estoy sorprendido de estar aquí, pero estoy muy contento con el esfuerzo que ha hecho». Me puse junto con el equipo y ya me sentí bien ayer, mi ritmo fue mejor que en las otras rondas y ahora tratamos de mantenerlo. Me sentí bien sobre la moto y nos pusimos a trabajar este fin de semana, este resultado es un gran impulso para mi confianza, ya que dos años sin un podio es mucho tiempo, a pesar de que anteriormente trabajé pero solo quiero para seguir trabajando y no lo doy por hecho. Ojalá podamos ganar un GP en algún momento de esta temporada”.

Foto principal: Tom Vialle

Fotos inferiores: 1. Jago Geerts 2. Mikkel Haarup

MX2 – Gran Premio Carrera 1 – Clasificación Top 10: 1. Jago Geerts (BEL, Yamaha), 35:13.204; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), +0:02.401; 3. Mattia Guadagnini (ITA, GASGAS), +0:31.165; 4. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +0:31.799; 5. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:32.170; 6. Conrad Mewse (GBR, KTM), +0:38.811; 7. Regalos de Isak (SWE, KTM), +0:40.484; 8. Stephen Rubini (FRA, Honda), +0:52.935; 9. Gianluca Facchetti (ITA, KTM), +0:54.846; 10. Jeremy Sydow (GER, KTM), +0:56.125;

MX2 – Gran Premio Carrera 2 – Clasificación Top 10: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 34:09.782; 2. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:06.463; 3. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +0:10.911; 4. Mattia Guadagnini (ITA, GASGAS), +0:26.614; 5. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), +0:38.264; 6. Andrea Adamo (ITA, GASGAS), +0:44.819; 7. Jeremy Sydow (GER, KTM), +0:47.426; 8. Stephen Rubini (FRA, Honda), +0:50.910; 9. Conrad Mewse (GBR, KTM), +1:04.245; 10. Hakon Fredriksen (NOR, Honda), +1:15.163;

MX2 – Clasificación GP Top 10: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 47 puntos; 2. Jago Geerts (BEL, YAM), 47 págs.; 3. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 38 págs.; 4. Mattia Guadagnini (ITA, GAS), 38 p.; 5. Conrad Mewse (GBR, KTM), 27 págs.; 6. Stephen Rubini (FRA, HON), 26 págs.; 7. Andrea Adamo (ITA, GAS), 25 p.; 8. Jeremy Sydow (GER, KTM), 25 págs.; 9. Simon Längenfelder (GER, GAS), 24 págs.; 10. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 24 págs.;

MX2 – Clasificación de los 10 mejores del Campeonato Mundial: 1. Jago Geerts (BEL, YAM), 137 puntos; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), 111 p.; 3. Simon Längenfelder (GER, GAS), 110 págs.; 4. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 92 p.; 5. Andrea Adamo (ITA, GAS), 85 p.; 6. Mattia Guadagnini (ITA, GAS), 81 p.; 7. Kay de Wolf (NED, HUS), 78 págs.; 8. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 78 p.; 9. Stephen Rubini (FRA, HON), 69 p.; 10. Isak Gifting (SWE, KTM), 67 págs.;

MX2 – Clasificación de Fabricantes: 1. Yamaha, 137 puntos; 2. GASGAS, 128 págs.; 3. KTM, 127 págs.; 4. Kawasaki, 95 págs.; 5. Husqvarna, 92 págs.; 6. Honda, 80 págs.;

MXGP DE PATAGONIA-ARGENTINA DATOS BÁSICOS:

Longitud del circuito: 1670m

Tipo de suelo: Tierra Oscura

Temperatura: 18°C

Condiciones climáticas: Más nublado

Asistencia de multitud de fin de semana: 39,000

