Deportes

Gallardo llega a la ciudad para dar el ok o no del desembarco de River en enero

Por: Lacar Digital

Fecha:

El Muñeco visitará este fin de semana el complejo Loi Suites Chapelco, a 17 km de San Martín de los Andes, para definir si River realizará allí la pretemporada de enero de 2026.

River terminó su participación en el Torneo Clausura en noviembre y, tras las reuniones de Marcelo Gallardo con los jugadores para definir su futuro, el plantel quedó licenciado hasta el 20 de diciembre. Ese día se reencontrará con el cuerpo técnico para comenzar la pretemporada en River Camp.

Estaba previsto que, del 3 al 15 o 16 de enero de 2026, el plantel trabajara en San Martín de los Andes para realizar allí la última parte de la preparación antes del inicio de la competencia. Sin embargo, debido al mal estado de las canchas, todo quedó en stand by.

Por ese motivo, el propio Muñeco viajará a San Martín este fin de semana para visitar el complejo Loi Suites Chapelco y observar en persona las condiciones de los campos de entrenamiento. Allí decidirá si River volverá a realizar la pretemporada en la provincia de Neuquén.

Los cancheros del club ya están trabajando para mejorar el estado de las dos canchas del complejo, construidas por el propio Millonario a metros del hotel en septiembre del año pasado. En Núñez reina el optimismo: confían en que, para enero, el predio estará en condiciones de recibir al plantel profesional.

Gallardo necesita una definición urgente, porque si descarta el destino patagónico deberá buscar otro predio para completar la preparación antes del inicio del torneo. Aunque trascendieron opciones como Los Cardales u otros lugares en los alrededores de Buenos Aires, todavía no hay nada cerrado.

San Martín reúne las condiciones ideales que Gallardo suele elegir para sus pretemporadas. Además, es un destino que también elige habitualmente para vacacionar. Él fue quien realizó por primera vez una preparación allí en enero de 2020. Con Martín Demichelis al mando, River viajó a Dallas para trabajar desde lo físico, pero este año Gallardo volvió a Neuquén y pretende repetir en 2026.

Lacar Digital
Lacar Digital
Artículo anterior
Neuquén implementa un operativo en rutas por el fin de semana largo
Artículo siguiente
La Policía de Neuquén firmó un convenio con el municipio para fortalecer el control vial y la seguridad

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Tizi Sepúlveda se consagra Campeón Argentino de Motocross en San Juan

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Tiziano Sepúlveda es el nuevo Campeón Argentino de Motocross...

Alejandro Troncoso brilló en el Sudamericano Máster

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Entre el 24 y el 30 de noviembre se...

La Etapa convocó a más de dos mil corredores en Villa La Angostura

Victoria Veloso Victoria Veloso -
La segunda edición de La Etapa reunió ayer a...

Mundial de Motocross: «Estamos felices de volver a la Patagonia»

Adrian Sayas Adrian Sayas -
En declaraciones al programa radial "Red a Fondo", de...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina