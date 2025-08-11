LocalesSociedad

Gastón Pauls dará una charla sobre adicciones en San Martín de los Andes

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

La actividad es gratuita y está dirigida a estudiantes, docentes, familias y la comunidad en general.

La propuesta, abierta y gratuita, está destinada a estudiantes de séptimo grado y nivel medio, docentes, directivos, padres y vecinos interesados.

Pauls, reconocido por su trayectoria artística y su compromiso social, recorre el país ofreciendo charlas testimoniales donde relata en primera persona su experiencia con el consumo problemático y su proceso de recuperación, con el objetivo de generar conciencia y abrir espacios de diálogo.

El encuentro, de 90 minutos, invita a la participación del público y busca fortalecer la prevención y el acompañamiento frente a las adicciones. 

Será la segunda vez consecutiva que Pauls y la ONG “La Casa de la Cultura de la Calle” (CACUCA) se presenten en la ciudad. En 2024, la actividad convocó a un gran número de asistentes y se consolidó como un espacio de reflexión y escucha sobre una problemática que atraviesa a toda la sociedad.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Salúd pública colocó dos implantes cocleares a niñas que escucharon por primera vez
Artículo siguiente
“Celebro que Provincia y municipios trabajen en un proyecto de Ley para un Código Tributario Armonizado”

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

“Celebro que Provincia y municipios trabajen en un proyecto de Ley para un Código Tributario Armonizado”

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El secretario de Economía y Hacienda del Municipio, Matías...

Robaron en un kiosco y se llevaron miles de dólares y una gran cantidad de pesos argentinos

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El hecho ocurrió esta mañana en pleno centro de...

El Municipio distribuye los QR para consultar los horarios del transporte urbano

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Trabajadoras de la Subsecretaría de Juntas Vecinales y de...

Con la exhibición del Toyota Yaris, se suma otro punto de venta de rifas para la Fiesta del Montañés

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Con la exhibición del Toyota Yaris, la Secretaría de...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina