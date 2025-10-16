Gimnastas de nuestra ciudad brillaron en el Regional Nivel 2

Cinco gimnastas locales participaron de su primer Provincial Regional Nivel 2 y lograron una destacada actuación: todas subieron al podio, con tres títulos de campeona y excelentes ubicaciones en la clasificación general.

Martina Bruttomesso se consagró campeona regional en Paralelas y Suelo, y obtuvo el 4.º puesto All Around.

María Paz Gatafoni alcanzó el tercer puesto en Salto y Suelo, además del 5.º lugar All Around.

Zura Sepúlveda fue campeona en Suelo en categoría mini.

Emma Lofriego se coronó campeona en Paralelas en categoría mini y consiguió el 3.º puesto All Around.

Olivia Payal logró el segundo lugar en Salto.

La delegación cerró su primera experiencia provincial con excelentes resultados y varias medallas.