Giró en “U” sobre la ruta 40 y chocó a una mujer que iba en moto: fue imputada

Por: Marcela Barrientos

El caso pasó dos veces por instancia de mediación sin que se llegara a un acuerdo, por lo que finalmente se avanzó hacia la formulación de cargos.

Durante una audiencia realizada ayer, el fiscal del caso Manuel González formuló cargos a una mujer, M.M.M, por el delito de lesiones graves culposas en calidad de autora, en el marco de un siniestro vial ocurrido en noviembre de 2022 en Junín de los Andes.

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el 7 de noviembre de 2022, alrededor de las 22:10, cuando la imputada conducía un vehículo Fiat Mobi por la Ruta Nacional 40, en sentido norte–sur. Al llegar a la altura de la calle Los Ñires, realizó una maniobra de giro en “U” e invadió el carril contrario, impactando de frente con una motocicleta Yamaha 125 cc que era conducida por una mujer. 

Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió fracturas múltiples en ambas manos, fractura expuesta de tibia y peroné, amputación parcial de dos dedos del pie izquierdo y debilitación permanente del miembro inferior izquierdo, entre otras lesiones, que determinaron una inutilidad para las tareas habituales durante 90 días. 

Durante la audiencia, la querella adhirió en su totalidad a la formulación de cargos, mientras que la defensa no presentó objeciones y manifestó su intención de volver a trabajar en una solución alternativa al conflicto. El caso pasó dos veces por instancia de mediación sin que se llegara a un acuerdo, por lo que finalmente se avanzó hacia la formulación de cargos. 

El juez de garantías Ignacio Pombo tuvo por formulados los cargos, fijó un plazo de investigación de dos meses y concedió a la imputada el beneficio de litigar sin gastos.

