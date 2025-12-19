Gisella Bonomi se quedó con el Pehuén de Oro

La jugadora de beach handball recibió la máxima distinción del deporte provincial. Este año, se consagró campeona del mundo junta a las Kamikazes.



En una ceremonia que reunió a deportistas, entrenadores, dirigentes, periodistas y autoridades provinciales y municipales, se celebró una nueva edición de los Premios Pehuén, el máximo reconocimiento al deporte neuquino. La cita fue en el Centro de Convenciones Domuyo, en la Isla 132.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno provincial, a través del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, con la colaboración del Instituto IFES y el Círculo de Periodistas Deportivos.

La deportista Gisela Bonomi, referente del beach handball, fue distinguida con el Premio Pehuén de Oro, en reconocimiento a su destacada trayectoria, compromiso y logros deportivos durante la temporada 2025.

Durante la ceremonia de premiación, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, señaló: “Estamos celebrando una fiesta y, también, la historia del deporte. Historias de derrotas, de triunfos, de esfuerzos. Así que estamos muy agradecidos, desde el Gobierno de la Provincia, de formar parte de este espacio de reconocimiento”.

“Quiero dejarles un saludo de nuestro gobernador Rolando Figueroa, quien siempre nos pide que estemos cerca de la gente, que diseñemos políticas públicas concretas, para poder llegar con más oportunidades a todos los jóvenes, como así también, para poder abordar la cultura y la juventud”, expresó.

La ministra destacó que “desde el ministerio creemos que el deporte es una política pública, transformadora, por eso es que estamos desarrollando infraestructura, recuperando espacios deportivos e invirtiendo en clubes; acompañando federaciones y a deportistas para que puedan dejar a Neuquén en lo más alto”.

Codermatz además se tomó unos minutos para expresar agradecimientos “a los deportistas, a los padres y a las familias también, que hacen un gran esfuerzo, a los entrenadores, a los clubes, a las federaciones, y especialmente a todo el equipo de IFES; como así también a la subsecretaría de deportes”.

Esta temporada resultó especialmente destacada para Bonomi, consolidándola como una de las máximas exponentes del deporte provincial a nivel internacional.

Integrante de la selección argentina femenina de beach handball, conocida como las Kamikazes, la deportista neuquina se consagró campeona mundial en los World Games Chengdu 2025, disputados en China. Asimismo, alcanzó el segundo puesto y medalla de plata en el Global Tour 2025, realizado en Brasil, resultados que reflejan su alto nivel competitivo y su aporte fundamental al éxito del equipo nacional.

Muy emocionada, la ganadora del Pehuén de Oro, expresó: “Primero que nada, quiero agradecerle a IFES y al círculo de periodistas por mantener esta tradición que tanto nos llena de emociones y reconoce el proceso y el trabajo de los deportistas que muchas veces es muy solitario”.

También agradeció “a todos los deportistas y felicitarlos por sus procesos. Para mí es un honor enorme poder consagrar este premio, el Pehuén de Oro, porque representa, para mi disciplina, un gran avance. Ya somos cinco generaciones de beach handball y ojalá que sean muchas más”.

Bonomi cerró con un reconocimiento para su familia: “muchísimas gracias por siempre tomarme de la mano”

El acto fue transmitido en vivo por la señal pública de Radio y Televisión del Neuquén, y contó con la presencia de la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; la secretaria de Deportes y Cultura, María Fernanda Villone; demás autoridades de la Secretaría de Deportes y Cultura; intendentes, funcionarios provinciales, dirigentes deportivos y representantes de distintas federaciones y asociaciones.

Ganadores del Premio Pehuén de Plata

Durante la ceremonia se entregaron también los Premios Pehuén de Plata a los deportistas destacados en cada una de las disciplinas, reconociendo el esfuerzo, la constancia y el rendimiento alcanzado a lo largo del año. Los ganadores fueron:

Atletismo: Giuliana Baigorria

Automovilismo: Nicolás González

Bádminton: Ruth Vicente

Básquet: Natassja Kolff

Boxeo: Axel Isla

Canotaje: Matías Contreras

Ciclismo: Valentina Rosas

Deportes Ecuestres: Maximiliano Fernández

Deportes Urbanos: Manuel Turone

Fútbol: Marianela González

Gimnasia: Felipe Bruni

Golf: Nicolás Cabanillas

Handball: Gisela Bonomi

Hockey: Alexia Adem

Judo: Tomás Di Pascuale

Karate: Juan Paz Dovis

Motociclismo: Agustín Carrasco

Natación: Iñaki Basiloff

Pádel: Daiara Valenzuela

Patín: Franco Carrasco

Pelota Paleta: Gastón Mutti

Rugby: Tomás Amusategui

Running: Verónica Galván

Squash: Valentino De Rosa

Taekwondo: José Luis Acuña

Tenis: Isabel Arabarco

Tiro con Arco: Esteban Silva

Voleibol: Fausto Inostroza



Reconocimientos y menciones especiales

En la gala se otorgó el reconocimiento a la Revelación Deportiva, que fue para Augusto Agüero, en la disciplina tenis, destacando su proyección y desempeño.

La ceremonia incluyó además menciones especiales para deportistas que se destacaron por su trayectoria y aporte al deporte neuquino:

Laura Poljak, paracaidismo

Camila Duschek, luchadora de MMA

Paula Drazul, piloto de vuelo a vela



Sobre los Premios Pehuén

Los Premios Pehuén constituyen una política pública de reconocimiento y puesta en valor del deporte como herramienta de inclusión, desarrollo y formación de valores, reafirmando el acompañamiento del Estado provincial al crecimiento del deporte en todo el territorio neuquino.